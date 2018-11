Alcune curiosità su Cristian Cocco, dimagrito 30 kg per prendere parte a una fiction di Gianni Morandi…

Cristian Cocco è un volto storico tra gli inviati di Striscia la notizia, che in molti ricorderanno per il suo tormentone “Ajò” con cui è solito aprire e chiudere tutti i suoi servizi. Scopriamo in questo articolo alcune curiosità su di lui…dalla sua storia alla sua vita privata.

Cristian Cocco: la biografia e la carriera televisiva

Il comico è nato a Oristano, in Sardegna, il 18 settembre 1971 sotto il segno della vergine. Cresce in una famiglia di musicisti, suo padre suona la batteria nei Jumbo e gli zii fanno parte del gruppo I Barritas.

Cristian Cocco segue in un primo momento il destino artistico familiare, e mentre svolge servizio di leva alla Marina militare, fonda la sua prima band: i PGis (crasi tra il nome della sua caserma, PG, e la band dei Bee Gees).

Nel 1993 Cocco esordisce come cabarettista sia alla radio che dal vivo, su alcuni pachi della sardegna. Nel 1999, dopo aver pubblicato il disco Come ridono i sardi? partecipa a La sai l’ultima? In cui conosce Giuseppe Trevisan, con cui si apre un sodalizio artistico che continuerà ad andare avanti anche negli anni a seguire.

Sarà proprio Trevisan a proporre Cristian Cocco ad Antonio Ricci, che nel 2000 entra ufficialmente a far parte del cast di Striscia la Notizia.

Dal 2010 Cristian Cocco è accompagnato nei suoi servizi dalla band dei Tenorenis, primo tra i gruppi musicali inventati dall’inviato di Striscia a cui si aggiungeranno negli anni seguenti anche I Decubertenis e le Quote Rosas. Nel 2010 conduce il primo programma di sua ideazione: Cocco Bello, che andrà in onda su un canale privato della Sardegna.

La vita privata di Cristian Cocco

La moglie di Cristian Cocco si chiama Simona e i due hanno insieme due figlie: Miriam e Maura. Nel 2017, in vista dell’inizio della fiction di Gianni Morandi L’isola di Pietro, Cristian Cocco è dimagrito di oltre 30 kg col fine d’interpretare il ruolo dell’ispettore Pinna.

Il comico avrebbe anche dichiarato di aver sofferto di attacchi di panico e che rimettersi in forma, specialmente curando il proprio aspetto fisico e la propria salute, lo avrebbe aiutato a superarli.

Per il resto, Cristian è molto attivo sulla sua pagina Instagram, dove condivide di tutto!

Fonte foto: https://www.facebook.com/pg/cristian.cocco.73/posts/