Tutti noi abbiamo delle abitudini che ci aiutano a sentirci bene, un po’ come dei piccoli rituali che ci infondono tranquillità e calma.

La prima cosa da fare è proprio iniziare dalla casa, forse non sai che la carta da parati ti può aiutare a creare delle routine più sane perché può aiutarti a mantenere il focus o, al contrario, a stimolare il sonno.

Passiamo circa il 90% del tempo negli spazi chiusi, quindi non dobbiamo sottovalutare l’importanza dei colori e delle texture sul nostro umore. Oggi che lo smartworking è sempre più diffuso, è importante definire delle zone dove andiamo a ridurre il “rumore visivo”. Photowall è un’azienda svedese specializzata proprio nei fotomurali di alta qualità, possono essere stampati su richiesta e sono anche personalizzabili, clicca qui per saperne di più! Avere degli interni di qualità può migliorare non solo la produttività, ma può anche aiutarti a creare delle vere e proprie routine salutari che ti stimolano a vivere meglio.

Perché le pareti aiutano davvero a costruire abitudini quotidiane

Le routine si ancorano a degli stimoli ripetuti: un angolo lettura con una texture calda invita alla stessa azione ogni sera; una parete dal pattern calmo dietro la scrivania segnala un ambiente legato al lavoro. La letteratura recente sulla formazione delle abitudini dice che renderle automatiche richiede alcune settimane (spesso intorno ai due mesi), ma cresce più in fretta quando il contesto è coerente e i segnali sono evidenti.

Allo stesso modo, uno studio propone di vedere le routine e le abitudini come dei costrutti dinamici, flessibili ma stabili. I micro-segnali ambientali, come una grafica discreta in cucina che richiama l’idratazione, aiutano a mantenere il comportamento desiderato.

Colori, motivi e luce: come scegliere una palette che sostiene mente e corpo

I colori non sono magici, ma sappiamo che hanno un effetto sul tono dell’umore e sul comfort. I blu e i verdi tendono a essere letti come calmanti/equilibranti, utili per la concentrazione prolungata o per il rilassamento serale; i gialli tenui possono suggerire energia e organizzazione. Gli studi recenti sul rapporto tra il colore e il benessere confermano un’influenza sul vissuto emotivo e sul comfort ambientale. Naturalmente, però, gli effetti dipendono dal contesto e dalla persona.

Ecco alcuni esempi che puoi adottare senza stravolgere la tua casa:

Zona focus (home office/angolo studio): Pattern leggeri, ritmo visivo regolare, palette fredde o neutre con delle punte di verde. Aiutano a svolgere i compiti lunghi senza affaticarsi.

Zona relax (camera/salotto serale): Motivi organici, texture morbide alla vista, blu/grigi desaturati o verdi salvia. Favoriscono il rilassamento mentale dopo una giornata impegnativa.

Stanza da letto con parete rivestita in carta da parati rosa decorata con foglie. – www.donnaglamour.it

Biophilic vibes: nature-look e materiali per abbassare lo stress

Integrare riferimenti alla natura come dei motivi botanici delicati, dei paesaggi soft o delle texture fibrose, non è solo una questione di estetica. Ci sono già stati degli studi sul design biofilico che indicano che aiuta a ridurre lo stress percepito, a migliorare l’esperienza degli ambienti e, in alcune tipologie di spazi, anche a migliorare il recupero e ad alleviare l’ansia. Portare degli elementi naturali nelle superfici verticali è un modo semplice per inserire un po’ di green nella vita quotidiana.

Se non vuoi riempire la stanza di oggetti, usa un’unica parete accent con un paesaggio soft-focus o con un pattern fogliare a scala medio-grande. Lascia le altre pareti neutre per non sovraccaricare. Nella cameretta dei bambini puoi optare per dei motivi botanici stilizzati con dei colori spenti per aiutare la routine pre-nanna e per mantenere un’atmosfera tranquilla.

Materiali e qualità dell’aria: a cosa fare attenzione

In Europa, le decorative wallcoverings in rotolo ricadono nello standard EN 15102, che copre alcuni aspetti come la reazione al fuoco e il rilascio di alcune sostanze come la formaldeide e i metalli pesanti. In Francia, ad esempio, è obbligatoria l’etichettatura delle emissioni di VOC per i rivestimenti decorativi. Sono dei riferimenti utili se stai valutando diversi produttori e hai la possibilità di confrontare varie schede tecniche.

Molte carte non-woven (tessuto-non-tessuto) sono apprezzate perché sono traspiranti, sono stabili in posa, sono resistenti allo strappo e spesso sono anche più facili da installare e da rimuovere. Sono perfette se vuoi aggiornare ogni tanto una parete-routine, per esempio un fitness corner in salotto che d’inverno diventa un angolo dedicato allo yoga.

E la qualità dell’aria? Considerando che passiamo gran parte del tempo al chiuso e l’IAQ incide sul benessere percepito, la scelta dei prodotti contribuisce moltissimo. La cosa migliore da fare è selezionare materiali con buone pratiche di emissione e optare anche per una posa corretta.

L’ambienta ti aiuta a consolidare le tue routine

Le routine sane non nascono solo dalla forza di volontà, ma anche dai segnali ambientali chiari che ti spronano a fare il primo passo. Una carta da parati con una palette adeguata e un motivo leggibile può fare proprio questo: marcare lo spazio e ricordarti, con gentilezza, ciò che vuoi fare ogni giorno. La scienza non promette miracoli, ma indica che in condizionamento c’è, quindi perché non sfruttarlo? Il contesto e la ripetizione sono i fattori principali per consolidare una nuova abitudine nel tempo.