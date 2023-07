I concerti phone free stanno diventando sempre più popolari e molti artisti hanno deciso infatti di percorrere questa strada.

Negli ultimi anni, l’uso smodato dei dispositivi mobili ha avuto un impatto significativo sulla nostra vita quotidiana. Ciò include anche l’esperienza dei concerti, dove spesso i telefoni cellulari sono diventati una costante fonte di distrazione per gli artisti e per il pubblico. Tuttavia, per contrastare questa tendenza, sempre più artisti e organizzatori stanno adottando un approccio innovativo: i concerti phone free, ossia concerti in cui è vietato l’uso dei telefoni cellulari durante lo spettacolo.

Concerti phone free: di cosa si tratta

concerto spettatori fan

I concerti phone free, noti anche come “no-phone concerts” o “phone-free shows“, mirano a creare un’esperienza di spettacolo più immersiva e autentica, in cui il pubblico può godere appieno della musica e connettersi con gli artisti senza le distrazioni e le interruzioni provocate dagli smartphone.

Durante questi eventi, i partecipanti sono sollecitati a spegnere o lasciare i loro telefoni cellulari in tasca e a immergersi completamente nella performance dal vivo.

Nello specifico, i cantanti che decidono di vietare l’uso dei cellulari stanno sfruttando l’idea di una startup californiana fondata nel 2014 da Graham Dugoni. L’imprenditore ha ideato una custodia che viene consegnata all’ingresso del concerto. I partecipanti devono inserire lì dentro lo smartphone e poi la custodia viene sigillata.

Chi si trova nella situazione di dover urgentemente rispondere a messaggi o chiamate, può recarsi nella zona designata come “phone-free zone”, dove sarà possibile sbloccare la custodia per poter procedere.

Quali artisti hanno puntato su questo tipo di concerto?

Sono sempre di più gli artisti che hanno imposto questo genere di concerto in quanto non tutti amano il fatto di trovarsi davanti una platea composta di smartphone che copre il viso alle persone. Inoltre, una grande fetta del pubblico passa tutto il tempo a fare foto e video invece che godersi lo spettacolo.

Tra gli artisti che stanno vietando l’uso di telefoni cellulari durante i concerti ci sono Bob Dylan, Alicia Keys, Jack White, John Mayer e Guns’N Roses. Durante i tour di questi cantanti o band, dunque, il pubblico non può utilizzare il proprio smartphone.