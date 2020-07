Cops – Una banda di poliziotti è la commedia del 2020 con protagonista Claudio Bisio, il film è il remake dello svedese Kops: ecco la trama e il cast.

Nel 2003 in Svezia è uscita nelle sale cinematografiche Kops, una commedia che nel paese scandinavo ha avuto un buon successo. Anche per questo motivo è stato ora realizzato un remake italiano dal titolo Cops – Una banda di poliziotti, prodotto da Sky Original e che verrà rilasciato in esclusiva su Sky Cinema. A dirigere la commedia è Luca Miniero, che si è fatto apprezzare dal grande pubblico con un altro remake di successo: Benvenuti al Sud.

Cops – Una banda di poliziotti: le location del film

La storia di Cops – Una banda di poliziotti è ambientata in un piccolo comune in provincia di Lecce: ed è proprio in Puglia che si sono svolte la maggior parte delle riprese del film.

Claudio Bisio

Il regista Luca Miniero ha diretto i suoi attori e le sue attrici a Lecce e a Brindisi: sono queste le due principali location della pellicola. L’ultima parte delle riprese si è invece svolta a Roma.

Cops – Una banda di poliziotti: il cast e la trama del film

I protagonisti di Cops – Una banda di poliziotti sono alcuni agenti di polizia di Apulia, un paesino della provincia di Lecce. Il commissariato locale rischia però di chiudere per assenze di crimini e lavoro per i poliziotti. E’ così gli ingenti iniziando a inscenare una serie di reati.

Il protagonista principale di Cops – Una banda di poliziotti è Claudio Bisio, che aveva già lavorato con il regista Luca Miniero proprio in Benvenuti al Sud. Nel cast del film troviamo poi anche una serie di volti noti del cinema italiani come Pietro Sermonti, Stefania Rocca, Francesco Mandelli, Dino Abbresica, Giulia Bevilacqua, Guglielmo Poggi e Giovanni Esposito.