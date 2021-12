Quali sono gli aspetti che determinano il successo delle attività commerciali?

Oltre alla qualità dell’offerta e al supporto di un personale professionale e abile nella gestione delle relazioni con i clienti, un aspetto in grado di far crescere il business è la capacità di tenere sempre sotto controllo i tempi in cui si svolgono le attività. È essenziale, dunque, pianificare la giornata in modo accurato affinché si evitino spiacevoli attese da parte dei clienti e, allo stesso tempo, si possano assegnare i compiti al personale nel modo più efficiente ed efficace possibile.

La transizione digitale che aiuta

Certamente la pianificazione delle attività – sia su base giornaliera, settimanale o mensile – ha un punto di partenza molto preciso: la prenotazione degli appuntamenti. Ed è proprio cominciando da qui che oggi è possibile ottimizzare l’intera filiera organizzativa delle attività che erogano servizi.

Affidarsi a calendari, agende cartacee, post-it, appunti “volanti” genera un’alta possibilità di errore e, quindi, potenziali ricadute negative sulla relazione con i clienti, oltre che rendere il lavoro degli operatori poco efficiente. Il passaggio a soluzioni digitali è oggi un requisito essenziale per il successo delle attività commerciali di servizio.

È proprio partendo da questa premesse che RCH S.p.A., system house trevigiana da oltre 50 anni protagonista nello sviluppo di soluzioni evolute per i punti vendita, ha sviluppato sistemi di cassa smart a marchio RCH e MCT che, integrando servizi e web app, mettono a disposizione degli operatori commerciali tutta l’intelligenza software necessaria per un’ottimale pianificazione del lavoro.

RCH Smart Planner: la pianificazione diventa “smart”

Oggi grazie alle soluzioni di RCH S.p.A. è possibile gestire prenotazioni e attività direttamente dal proprio punto cassa. A fornire questa opportunità è RCH Smart Planner, l’agenda in cloud integrata ai sistemi di cassa smart RCH e MCT. Utilizzarla immediatamente è semplicissimo. È sufficiente scaricarla sul proprio sistema cassa da RCH X Market, il marketplace che consente di acquistare e scaricare una suite di applicazioni, servizi e strumenti per ottimizzare e incrementare il business degli esercizi commerciali.

RCH Smart Planner: le funzionalità integrate per un punto cassa smart

La web app RCH Smart Planner mette a disposizione dell’utente molte funzionalità che possono essere gestite direttamente dal punto cassa stesso:

Gestione delle anagrafiche

Organizzazione degli appuntamenti

Personalizzazione di servizi, corsi, trattamenti, cure e prestazioni

Controllo della disponibilità di strutture e operatori

Creazione di abbonamenti e pacchetti a scalare

Invio promemoria appuntamento

RCH Smart Planner: i vantaggi nell’utilizzo

Come intuibile dalle funzionalità integrate, RCH Smart Planner è uno strumento che può incidere in modo significativo sull’efficienza della propria attività poiché:

Abilita alla creazione di una vera e propria agenda professionale in cloud. RCH Smart Planner si occupa di sincronizzare le informazioni e di mettere in correlazione il profilo del cliente con lo specifico servizio/ trattamento richiesto, in modo che sia possibile definire rapidamente giorno, orario e operatore che si occuperà di effettuare la prestazione. Questa possibilità è consentita dal fatto che le anagrafiche dei clienti e il portfolio dei servizi – con il relativo tariffario – sono archiviati in uno spazio cloud protetto;

Permette l’assegnazione delle attività ai membri dello staff in funzione della tipologia di trattamento, delle caratteristiche del servizio o delle specificità del cliente. Questa funzionalità si rivela estremamente preziosa in quanto consente di organizzare nel modo più efficiente i carichi di lavoro interni (per esempio, affidando al personale più esperto i lavori più complessi) e migliora la relazione con i clienti abituali che si vedono assegnati sempre i medesimi operatori con i quali hanno costruito nel tempo un rapporto di fiducia;

Riduce sensibilmente la quantità di appuntamenti saltati grazie alla possibilità di ricordare ai clienti, tramite SMS o e-mail, le prenotazioni effettuate. Questa funzionalità ha un peso rilevante in termini di produttività poiché consente di ottimizzare il tempo di lavoro e non crea “buchi” di operatività da parte del personale;

Consente la gestione ottimale delle anagrafiche dei clienti, salvando in uno spazio cloud sicuro i dati e riferimenti di contatto. È dunque possibile in qualsiasi momento accedere, per esempio, alle prenotazioni o agli abbonamenti e capire quali sono attivi, in scadenza o terminati. Attraverso questa funzionalità si possono gestire, in modo semplice e intuitivo, la creazione di tessere o abbonamenti a scalare;

Rende immediata la costruzione dell’offerta economica al cliente già all’atto della prenotazione. La sincronizzazione che avviene nel cloud tra l’anagrafica cliente e il listino dei servizi, infatti, evidenzia in tempo reale il prezzo base di un particolare servizio o trattamento che, naturalmente, è possibile modificare a piacimento in funzione delle specifiche esigenze dell’esercente o delle personalizzazioni richieste dal cliente.

RCH S.p.A. è il partner per la transizione “smart”

Come abbiamo visto l’utilizzo degli strumenti digitali corretti può rivelarsi una leva decisiva per aumentare la produttività degli operatori, ridurre drasticamente i margini di errori e incrementare la redditività complessiva.

RCH S.p.A. è oggi la system house di riferimento per approcciare un percorso di evoluzione in ottica smart delle attività commerciali e di quelle che erogano servizi alle persone.

Grazie all’esperienza di oltre 50 anni nel settore e ad un’intensa attività di Ricerca & Sviluppo, l’azienda trevigiana mette a disposizione degli esercenti sistemi di cassa smart che si configurano come veri e propri hub gestionali dai quali, sfruttando le app e i servizi presenti sul marketplace RCH X Market, si possono governare tutte le attività legate al punto vendita.

Per conoscere tutte le potenzialità che derivano dall’integrazione tra i sistemi di cassa smart di RCH S.p.A. e i servizi e software messi a disposizione dalla system house per incrementare il business degli esercizi commerciali, è possibile contattare RCH S.p.A. o il rivenditore più vicino alla propria attività.

