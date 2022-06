Ecco come rivedere le puntate di Uomini e Donne se ve le siete perse in diretta: in streaming o in replica in tv.

Dal lunedì al venerdì su Canale 5, dalle ore 14.45 alle ore 16.00 circa, per moltissimi italiani c’è un appuntamento fisso, e a dir poco irrinunciabile: stiamo parlando della nota trasmissione Uomini e Donne, il dating show che fa sbocciare storie d’amore in diretta e dove il sentimento e le emozioni la fanno da padrone. Non sempre, però, si riesce a vederlo in diretta, quindi può essere comodo sfruttare le repliche in tv o vederlo in streaming. Come fare? Ecco tutte le risposte per rivedere Uomini e Donne!

Uomini e Donne: le puntate in streaming dove si vedono?

Sarà sicuramente capitato anche a voi: vi siete persi qualche puntata di Uomini e Donne e non sapete come fare per rivederle? Niente paura, la soluzione è semplicissima: infatti vi basterà andare sul sito di Mediaset Infinity, nella sezione specifica del programma di Canale 5. Si possono rivedere le puntate vecchie di Uomini e Donne, quelle dell’annata in onda o appena trascorsa, intere e senza pubblicità, dove si trovano tutte le puntate del trono classico e del trono over, che si svolgono anche nel corso della stessa puntata.

Maria De Filippi

Un’alternativa a Mediaset Infinity, è andare su Witty Tv, la piattaforma ufficiale dei programmi di Maria De Filippi, nell’apposita sezione del dating show, e anche lì si possono vedere in streaming le puntate intere di Uomini e Donne.

Mediaset e Uomini e Donne: puntate intere in replica in tv

Se non si ha la possibilità di vedere le puntate in streaming dello show, si può studiare la programmazione in replica delle puntate. Infatti esse si trovano nel palinsesto di La5, in particolare alle ore 13.30 circa, alle 19.45 circa e anche alle 23.30 circa. Si tratta sempre delle puntate della stagione appena conclusa o in corso nell’anno.

Riproduzione riservata © 2022 - DG