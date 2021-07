Come registrare una riunione: due programmi molto semplici da utilizzare per poter registrare il proprio incontro virtuale.

Con la pandemia, sono diventate molto comuni le riunioni virtuali di lavoro e non solo. Spesso è capitato, in smartworking o da diversi luoghi di lavoro, di dover partecipare a meeting importanti. Anche per questo molti hanno imparato a utilizzare programmi come Zoom e Meet, che permettono di registrare semplicemente le proprie videoconferenze. Ma sono questi gli unici metodi per riuscirci? Ovviamente no. Anzi, esistono almeno altri due programmi che possono venire incontro alle nostre esigenze. Scopriamo insieme come registrare una riunione.

Come registrare una riunione su Teams

Una delle alternative principali e già molto utilizzate dagli utenti di tutto il mondo è Microsoft Teams. Si tratta di un software in grado di metterci in contatto con i nostri colleghi, ma anche di creare dei feed di notizie per poter essere sempre aggiornati. Ebbene, con questo programma possiamo registrare qualunque riunione o chiamata per acquisire ogni attività audio, video e di condivisione dello schermo. La registrazione viene eseguita direttamente nel cloud e salvata per garantire la massima sicurezza.

Registrare videochiamata

Per registrare una riunione bisogna in primis avviarne una, o partecipare a una già attiva. Vai quindi ai controlli della riunione e seleziona Altre opzioni, cliccando poi sui Inizia registrazione e trascrizione. A questo punto ai partecipanti viene notificato che la registrazione è stata avviata e può essere interrotta in ogni momento, attraverso lo stesso iter. Una volta terminata registrazione, in automatico il file viene salvato in SharePoint e può essere condiviso con tutti i partecipanti senza alcuna scadenza. Stessa modalità può essere utilizzata anche per registrare video tramite mobile, ma in questo caso ricordati di aggiornare l’app alla versione più recente, sia che utilizzi Android sia che invece tu abbia iOS.

Come registrare una riunione WebEx

La seconda importante alternativa per registrare riunioni è WebEx, un programma sviluppato da Cisco in grado a rispondere alle esigenze professionali di tutti noi. Per effettuare una registrazione con questo software, dopo aver avviato una riunione, vai su Riunione, Impostazioni di registrazione e Registra su questo computer. Successivamente puoi scegliere se registrare anche l’audio oppure no. Una volta aver invitato tutti i partecipanti, premi quindi su Record per iniziare la registrazione. Ovviamente, anche in questo caso puoi interrompere e riprendere la registrazione in qualunque momento. Ci sono però alcune restrizioni da segnalare. Le riunioni vengono salvate con il formato WRF, di proprietà dell’azienda sviluppatrice. Inoltre, solo l’host della riunione, o un host alternativo, può avviare una registrazione. Proprio come accade anche con Meet.