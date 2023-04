Volete essere tra il pubblico a L’Isola dei Famosi? Ecco come fare per andare in studio durante le puntate del reality show di Canale 5.

Lunedì 17 aprile inizia su Canale 5 L’Isola dei Famosi 2023. E’ l’edizione numero diciassette del reality show che, anche quest’anno, è condotto da Ilary Blasi con l’ausilio di Alvin come inviato sull’isola. Insieme al Grande Fratello è il reality di maggiore successo della televisione italiana, ogni anno è capace di conquistare il pubblico televisivo, come dimostrano anche i dati di ascolti di edizione in edizione. Ma, oltre che in TV, si può assistere alle varie edizioni del programma anche dal vivo in studio: vediamo allora come fare a partecipare come pubblico a L’Isola dei Famosi 2023.

Come partecipare tra il pubblico a L’Isola dei Famosi 2023

L’Isola dei Famosi 2023 va in onda solamente una volta alla settimana in prima serata, al lunedì (nella scorsa edizione erano invece due gli appuntamenti settimanali, oltre a quello del lunedì c’era anche quello del giovedì), per partecipare a una delle varie puntate in studio ci sono due modi:

Ilary Blasi

– A occuparsi dei casting per il pubblico a L’Isola dei Famosi 2023 è la società Parterre TV. Basta collegarsi al sito ufficiale della società, andare nella sezione “Pubblico TV”, scegliere il programma L’Isola dei Famosi tra quelli proposti e cliccare poi sul pulsante “registrati”. Vi verrà fatta inviare una mail in cui dovrete indicare diversi dati tra cui nome, cognome, età, sesso, numero di cellulare o comunque un contatto telefonico e l’indirizzo mail.

– In alternativa potete inviare direttamente una mail all’indirizzo isola@parterre.tv. E’ importante che nel testo della mail inseriate tutti i vostri dati personali che sono richiesti anche compilando il form sul sito di Parterre TV (nome, cognome, età, sesso, numero di cellulare o comunque un contatto telefonico e l’indirizzo mail).

Ricordiamo inoltre che la partecipazione come pubblico a L’Isola dei Famosi 2023 è su base volontaria ed è del tutto gratuita, non è quindi prevista nessuna forma di pagamento per chi dovesse essere selezionato per assistere in studio alle puntate del reality show condotto da Ilary Blasi.

Riproduzione riservata © 2023 - DG