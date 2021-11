La piccola Cleo Smith che era scomparsa da due settimane in Australia, è stata ritrovata e riportata alla sua famiglia sana e salva: arrestato l’uomo che l’ha rapita.

Cleo Smith la piccola scomparsa per più di due settimane in un campeggio dell’Australia è stata finalmente ritrovata. La bambina di 4 anni sta bene, non ha segni di maltrattamenti ma la polizia indaga su un possibile rapimento. Arrestato l’uomo che si suppone la tenesse prigioniera nella casa in cui è stata ritrovata.

Cleo Smith è tornata a casa: la polizia ha arrestato il suo rapitore

La polizia australiana ha ritrovato la piccola Cleo Smith in una casa a Carnarvon questa mattina e hanno arrestato l’uomo che l’ha rapita. Ad annunciare la lieta notizia il vice commissario che dichiara: “È un mio privilegio annunciare che nelle prime ore di oggi la polizia dell’Australia dell’Ovest ha tratto in salvo Cleo Smith”. La piccola è stata trovata in buona salute, grazie a una vasta ricerca e ad alcuni testimoni chiave. Due persone che viaggiavano in quelle zone, più o meno verso l’ora della scomparsa di Cleo, hanno dichiarato di aver visto una macchina che svoltava dall’area del campeggio. I sospetti e una incessante ricerca hanno finalmente dato i loro frutti e la piccola Cleo è potuta tornare a casa.