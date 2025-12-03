La cistite è un’infiammazione della vescica che, nella maggior parte dei casi, è provocata dalla risalita di batteri attraverso l’uretra.

Si manifesta con bruciore durante la minzione, stimolo frequente a urinare e, talvolta, con urine torbide o maleodoranti.

Sebbene possa interessare chiunque, tende a essere più comune nella popolazione femminile, soprattutto in presenza di fattori che facilitano la proliferazione batterica.

Perché la cistite colpisce più le donne

La maggiore predisposizione femminile alla cistite è legata principalmente alla struttura anatomica del corpo delle donne: l’uretra corta e la sua vicinanza sia alla vagina che all’ano rendono più semplice il passaggio dei batteri verso la vescica. Questo facilita, in particolare, la migrazione di microrganismi intestinali come l’Escherichia coli, responsabile della maggior parte delle infezioni urinarie.

Oltre all’anatomia, ci sono anche diversi elementi che aumentano il rischio di cistite.

I cambiamenti ormonali legati all’età fertile, ma anche gravidanza o menopausa possono alterare il naturale equilibrio delle mucose e indebolire le difese locali. Allo stesso modo, ci sono dei comportamenti che è bene evitare, tra cui:

trattenere l’urina troppo a lungo;

non bere abbastanza acqua;

indossare indumenti sintetici o indossare il costume bagnato per molte ore, che può creare un ambiente favorevole alla crescita batterica.

Altre condizioni, come la stitichezza, possono contribuire indirettamente alla comparsa di cistite, poiché rallentano il transito intestinale e favoriscono la proliferazione di batteri che possono raggiungere l’apparato urinario. Persino il caldo e la sudorazione intensa possono avere un ruolo, poiché alterano l’idratazione e facilitano l’infiammazione.

Per questo motivo, quando compare bruciore o forte urgenza urinaria, è consigliabile rivolgersi al medico per una diagnosi precisa.

Mirtillo rosso e cistite: come funziona

Il mirtillo rosso è da tempo considerato un supporto naturale nella prevenzione delle infezioni urinarie, tanto che molte persone lo assumono in forma di succo, capsule o integratori proprio per questo fine. Il suo beneficio è legato alla presenza di proantocianidine, sostanze che ostacolano i batteri nell’adesione alle pareti della vescica, impedendo così l’avvio del processo infettivo. È per questo che il mirtillo rosso per la cistite viene spesso suggerito come aiuto nelle persone soggette a recidive e sono diverse le ricerche che mostrano una riduzione degli episodi nelle persone predisposte.

Da professionisti della salute ci teniamo a sottolineare che il mirtillo rosso non rappresenta una cura per le infezioni già in corso e che, in caso di cistite acuta, gli antibiotici prescritti dal medico restano la terapia principale.

In più, ricordiamo che per utilizzare il mirtillo rosso in modo efficace, è importante scegliere prodotti standardizzati con adeguate quantità di principi attivi e inserirli in un contesto di prevenzione più ampio, fatto di una buona idratazione, corrette abitudini igieniche e uno stile di vita attento.