Chiara Squaglia: cosa c’è da sapere sulla carriera della conduttrice di Striscia la Notizia, che con la sua imitazione di Agnese Landini ha conquistato il pubblico.

Chiara Squaglia ha studiato architettura ma ha sempre avuto la passione della recitazione. Dopo aver preso parte come inviata ad alcuni telegiornali, si è fatta notare per il proprio talento comico: la sua imitazione della moglie di Renzi l’ha portata fino a Striscia la Notizia, con cui collabora dal 2015.

Chiara Squaglia: biografia e carriera della giornalista

Chiara Squaglia è nata a Lucca il 26 maggio 1982 sotto il segno dei gemelli, si è diplomata al liceo scientifico e si è poi iscritta alla facoltà di architettura, studiando parallelamente recitazione e facendo uno stage sul set del film Ti piace Hitchcock di Dario Argento.

Nel 2005 si è trasferita a Roma dove si è laureata con 110 e lode e dove ha conseguito un secondo diploma in recitazione. Dopo la laurea si è trasferita a Parigi, dove ha lavorato come architetto e come attrice teatrale. Nel 2008 è tornata in Italia per lavorare come inviata del telegiornale della Toscana, dove si è occupata di cronaca, sport e sociale.

Dal meteo a Striscia la Notizia

Dopo essersi iscritta all’albo dei giornalisti lavora in alcuni piccoli ruoli per le fiction della Rai: Enrico Mattei – L’uomo che guardava al futuro e Ho sposato uno sbirro 2. Nel 2010 si trasferisce a Milano dove presenta il meteo per la Mediaset e in radio.

Durante questa esperienza lavorativa ha modo di collaborare con il colonnello Giuliacci. Nel 2013 inizia a lavorare per Radio Italia per la trasmissione Buone Nuove, dove interpreta la parodia di Agnese Landini, la moglie di Matteo Renzi.

La sua imitazione, diventata famosa anche grazie a dei video da lei postati su Youtube, arriva a Striscia la Notizia nel 2014. Dal 2015 diventa una delle inviate donne insieme a Stefania Petyx per il noto giornale satirico, continuando a coltivare il proprio sogno di lavorare come attrice per il cinema.

E oltre alla sua bravura, non si può certo negare che Chiara sia una bellissima donna, come si può vedere dal suo profilo Instagram dove pubblica spesso scatti dei suoi outfit o momenti della quotidianità.

