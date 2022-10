Mancano ancora quattro mesi all’inizio del Festival di Sanremo 2023, ma per Chiara Ferragni è giunto il momento di mettersi al lavoro all’Ariston.

Da giorni, Chiara Ferragni raccontava ai follower sui social di essere pronta per una settimana impegnativa e ricca di grandi emozioni. L’imprenditrice digitale ci aveva tenuto a non anticipare nulla, mantenendo tutti col fiato sospeso. Ecco, però, che nelle ultime ore è arrivata la foto che tutti aspettavano: Chiara Ferragni davanti al celebre Teatro Ariston. Per lei, infatti, è già tempo di mettersi al lavoro per il prossimo Festival della canzone italiana.

Chiara Ferragni a Sanremo: la foto

Lo scatto della Ferragni a Sanremo ha già fatto il giro della rete. “Sanremo ci vediamo presto”, ha scritto lei a corredo del post che la ritrae con maxi stivali rosa, ciclista neri e una felpa extra large dello stesso colore.

Nelle Instagram story, inoltre, la moglie di Fedez ha condiviso un video, stando ben attenta ad eliminare l’audio per evitare spoiler. Seduta sui gradini dell’Ariston sembra che la Ferragni stia recitando un monologo, ma i dettagli restano assolutamente top secret.

Come anticipato da Amadeus, Chiara Ferragni sarà protagonista di Sanremo 2023 nella serata di apertura e in quella di chiusura della kermesse.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG