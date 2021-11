Novità in casa Ferragni, l’influencer più famosa del mondo annuncia una nuova linea di make-up, che sarà presto disponibile in una famosa catena di negozi.

L’ultimo progetto di Chiara Ferragni, l’influencer più nota dei social network, riguarda il mondo del beauty. Una bellissima novità per tutti gli appassionati di make-up, una nuova linea di trucchi che sarà presto disponibile nelle catene di profumerie Douglas e sul sito Chiara Ferragni Collection.

La notizia è arrivata proprio da pochissimo, qualche ora fa, tramite un post pubblicato dalla Chiara sui social, entusiasta della sua primissima collezione make-up inimitabile: “Sono così orgogliosa di lanciare la mia prima collezione make up @chiaraferragnibrand. Sarà disponibile sul nostro sito e disponibile in esclusiva da Douglas Italia, Spagna e Portogallo. Sarà disponibile tra pochi giorni, restate sintonizzati”

Nessuna anticipazione sui prodotti nel post di Chiara Ferragni, ma nella foto pubblicata l’influencer indossa un bellissimo rossetto shimmer, che potrebbe far parte della collezione, che mostra anche con il suo pack, rosa glitterato con il famoso occhio, logo da anni del suo brand.

Quello che sappiamo è che saranno sette prodotti, tutti made in Italy, ideali per un makeup basic, ma anche per osare con texture e colori. Una collezione dedicata a chi vuole un trucco adatto ad ogni occasione, come dichiarato dal CEO di Douglas Southern Europe: “Chiara Ferragni è la sintesi di tanti valori in cui crediamo e promuoviamo: self-confidence, tenacia, ironia e costante perseguimento di nuovi obiettivi. Ecco perché i suoi prodotti makeup sono ideati per realizzare un trucco completo, dinamico, adatto a ogni occasione. Oltre che – come afferma Chiara stessa – perfetti per “esprimere la propria personalità senza limiti di età, di genere, di etnia”

La Ferragni su Amazon Prime Video

Il make-up non è l’unica novità del periodo per Chiara Ferragni: infatti a dicembre 2021 uscirà The Ferragnez, la serie targata Amazon Prime Video, girata insieme a suo marito Fedez.

Lo show sarà incentrato sulla vita della coppia più chiacchierata d’Italia, così il pubblico potrà scoprire di più sulla loro famiglia, in particolare la loro vita in un momento molto particolare tra fine 2020 e inizio 2021: la seconda gravidanza di Chiara e la nascita di Vittoria, la prima partecipazione di Fedez a Sanremo.

Nelle puntate, ci saranno anche le loro famiglie: i Ferragni, ovvero Valentina, Francesca, il papà Marco e la mamma Marina Di Guardo, ma anche i Lucia, ovvero la famiglia di Fedez, con la mitica Nonna Luciana.