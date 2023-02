A distanza di due settimane da Sanremo 2023, Chiara Ferragni rompe il silenzio e racconta la verità sugli accordi con la Rai e il Festival.

Da giorni si parla di un caso Instagram a Sanremo 2023: l’Agcom e Striscia la notizia hanno puntato il dito contro l’eccessiva sponsorizzazione della piattaforma social sul palco dell’Ariston e Chiara Ferragni ha deciso di fare chiarezza con un post. L’imprenditrice digitale, che è stata co-conduttrice della kermesse nel corso della prima e ultima serata, ha sottolineato di non aver accettato alcun tipo di accordo commerciale perché il suo intento era ben diverso dal mero guadagno economico.

Chiara Ferragni, le parole su Sanremo 2023

“A distanza di due settimana penso ancora a quanto sia stata formativa la mia esperienza – ha esordito Chiara Ferragni su Instagram – . Forse i non addetti ai lavori non lo sanno, ma per rispetto nei confronti della Rai e dei suoi telespettatori, ho deciso, già quando ho accettato l’incarico ad aprile, di non accettare nessun tipo di accordo commerciale legato al Festival”.

Così l’imprenditrice digitale, che negli ultimi giorni ha anche messo fine al chiacchiericcio sulla presunta crisi con Fedez, ha voluto fare chiarezza.

“Per me partecipare al Festival di Sanremo voleva essere un modo per sperimentare un nuovo linguaggio portando un messaggio di empowering femminile e sono sempre stata convinta che tutto questo non avesse prezzo – ha concluso lei – . Grazie ancora a tutti coloro che mi hanno supportata umanamente e professionalmente”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG