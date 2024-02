Chiara Ferragni e Fedez smentiscono le voci sulla presunta crisi e festeggiano San Valentino con una romantica cena in una location esclusiva.

I fan dei Ferragnez possono tirare un sospiro di sollievo dopo le storie pubblicate durante la serata di San Valentino da Chiara Ferragni e Fedez. Da tempo si facevano sempre più insistenti le voci di una presunta crisi nella coppia, alimentate dal fatto che da tempo i due non si mostravano insieme sui social.

Ma in occasione di San Valentino i fan erano in attesa di qualche conferma, che è arrivata nella serata del 14 febbraio. Infatti, i Ferragnez hanno festeggiato la giornata degli innamorati con una cena davvero speciale.

Chiara Ferragni e Fedez insieme sui social

Nell’ultimo periodo Chiara Ferragni si è mostrata sola sui social, o con i suoi due figli, mentre Fedez è persino volato a Miami per lavoro. Ma in occasione di San Valentino i due si sono mostrati nuovamente insieme, sorridenti e sereni.

I due coniugi hanno superato la crisi, o sono sempre stati uniti pur senza mostrarsi agli utenti social? Le speculazioni sulla coppia non si fanno attendere, e gli esperti di gossip sono divisi sulla questione.

Chiara Ferragni e Fedez

Intanto, in occasione di San Valentino la coppia ha condiviso un momento romantico, prontamente postato sui social, forse proprio per mettere a tacere le voci sulla presunta crisi.

Chiara Ferragni e Fedez: cena a lume di candela

Nelle Stories di Instagram apparse sul profilo social di Fedez vediamo Chiara Ferragni seduta di fronte ad una splendida tavola piena di candele e rose rosse, in una location molto romantica.

Nel video il rapper tiene il cellulare, mentre con l’altra mano fa una simpatica coreografia, come per invitare la moglie a ballare. Di fronte si vede una Chiara Ferragni un po’ fredda e persino imbarazzata, ma sorridente. Alla fine del video Chiara tenta di alzarsi per raggiungere il marito, ma incontra un piccolo problema: non ha lo spazio per alzarsi dal tavolo.

L’imprenditrice digitale, tuttavia, non ha ricondiviso le storie pubblicate dal marito sul suo profilo Instagram.