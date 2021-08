Dalle sue amate Birkin alle scarpe di Hermès ecco quali sono le collezioni più invidiate di Chiara Ferragni e quelle dal costo esagerato!

Da sempre Chiara Ferragni è un’appassionata d’alta moda e così, non appena ne ha avuto l’occasione, ha reso quella che per lei era soltanto una passione una vera e propria professione: quella di influencer. Oltre ad aver avuto modo dunque di acquistare alcuni dei capi e delle borse da lei preferite, la famosa influencer ed imprenditrice digitale ha ricevuto in regalo dalle case di moda alcuni degli oggetti iconici delle loro collezioni: scopriamo di quali si tratta.

Chiara Ferragni: le borse

Spesso Chiara Ferragni ha mostrato personalmente ai fan dei social le sue gigantesche cabine armadio dove capeggiavano alcuni degli oggetti preziosi da lei collezionati. Tra questi – oltre un’infinità di vestiti – l’influencer ha mostrato di avere una vera e propria predilezione per le borse di Hermès, e in particolare per l’iconico modello Birkin.

Oltre ad una in pelle di coccodrillo (il cui valore, secondo Tgcom24, sarebbe di oltre 90mila euro) l’influencer ne possiede almeno altri 20 modelli, tutti in toni accesi. Il costo delle borse (alcune delle quali sono pezzi unici realizzati in edizione limitata) è impossibile da dire con certezza, ma senza dubbio supera i 100mila euro (senza contare tutte le altre borse possedute dall’influencer, dai modelli Chanel alle Louis Vuitton).

La collezione di scarpe

Dopo le borse firmate la seconda passione dell’influencer sono senza dubbio le calzature: dai modelli più famosi di Prada alle più comuni sneakers, la Ferragni ha una vera e propria predilezione per le scarpe. Tra le sue preferite vi sono senza dubbio alcuni dei modelli iconici di Hermès. Il loro valore totale? Secondo Fanpage.it oscillerebbe all’incirca attorno ai 9mila euro.