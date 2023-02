Ecco le location di Chi trova un amico trova un tesoro, uno dei più famosi film con protagonisti Terence Hill e Bud Spencer.

I film di Bud Spencer e Terence Hill hanno saputo conquistare e far ridere tante generazioni diverse di spettatori, tanto che ogni volta che vengono riproposti in TV sono sempre rivisti con grande piacere. Uno dei loro film più famosi e di maggiore successo è Chi trova un amico trova un tesoro. Il film è uscito nel 1981 ed è diretto da Sergio Corbucci. Vediamo ora quali sono le location di Chi trova un amico trova un tesoro.

Chi trova un amico trova un tesoro: le location del film di Bud Spencer e Terence Hill

Chi trova un amico trova un tesoro è stato girato interamente negli Stati Uniti. La sequenza iniziale è stata ripresa a Miami ma la location principale è certamente l’isola nella quale è ambientato gran parte del film.

Al termine del film, nei ringraziamenti presente con i titoli di coda, il regista ha fatto includere questa frase: “Il regista e l’intera produzione ringraziano di cuore le persone e le autorità dell’isola per la collaborazione cortese e generosa fornita durante le riprese di questo film e promettono solennemente di non tornare, né rivelare a nessuno la posizione di questo ultimo paradiso incontaminato”. Ma possiamo rivelare qual è l’isola in questione: è l’isola di Key Biscayne, che si trova non molto distante proprio dalla città di Miami.

Riproduzione riservata © 2023 - DG