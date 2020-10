Selvaggia Lucarelli è una delle voci più graffianti del giornalismo e della tv italiana. Nella sua vita privata ci sono stati molti fidanzati. Ecco chi sono!

La giornalista, blogger e opinionista tv Selvaggia Lucarelli fa spesso parlare di sé per gli articoli graffianti e i commenti senza peli sulla lingua in onda e sui social. La sua personalità e il suo carattere nelle questioni che segue sono alcuni dei tratti distintivi che l’accompagnano, anche come personaggio pubblico. Inoltre, spesso la sua vita privata è stata fonte di cronaca rosa da parte del mondo del gossip, per via dei suoi tanti fidanzati (e anche un marito) che ha avuto nel corso degli anni. Ecco chi sono stati!

Selvaggia Lucarelli: il marito e gli altri fidanzati

Il primo uomo di Selvaggia Lucarelli di cui si ha notizia è Laerte Pappalardo, il figlio del cantante Andrea Pappalardo, che ha sposato nel 2004 e con cui ha avuto suo figlio, Leon, l’anno seguente. I due nel 2007 si sono separati. Nel corso di un’intervista dell’ottobre del 2020 a L’assedio con Daria Bignardi, la Lucarelli ha parlato del periodo successivo alla separazione, in cui è stata vittima della dipendenza affettiva da una relazione tossica con un uomo, di cui non ha rivelato il nome, durata 5 anni. “Non esagero nel dire che penso in quel periodo di aver messo in pericolo la mia vita. Guidavo piangendo, inviavo messaggi ai miei amici ‘se mi succede qualcosa sapete perché’” ha raccontato.

Selvaggia Lucarelli

Sappiamo inoltre che è stata fidanzata con Giuseppe Cruciani, con il giornalista Andrea Scanzi, con Morgan per un periodo e anche con Max Giusti. Quest’ultima relazione pare sia durata per ben 7 anni, prima del matrimonio con Pappalardo, e a presentarli sarebbe stato il conduttore Teo Mammucari.

Nel 2014 si è fidanzata con Davide Di Noi, di 16 anni più giovane di lei, all’epoca responsabile della comunicazione del Partito Democratico di Bologna. Dopo le prime indiscrezioni su Dagospia, era stata la rivista Oggi a rilanciare il nome di Di Noi, poi confermato dalla donna sui suoi social. Successivamente, un altro “toy-boy” è stato Guido Martinetti, giovane imprenditore della catena di gelaterie Grom.

Su queste relazioni la Lucarelli aveva dichiarato a Dagospia: “Ho avuto due esperienze con ragazzi di 15 anni meno di me e posso dire che sono state le migliori. Le più felici. Le più genuine. Quelle in cui mi sono sentita più amata, desiderata, corteggiata“.

Il fidanzato di Selvaggia Lucarelli chi è?

L’attuale fidanzato di Selvaggia Lucarelli è anch’esso un “toy-boy” perché ha 16 anni in meno di lei e il suo nome è Lorenzo Biagiarelli, che di professione fa lo chef per noti programmi come È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici, ed è anche un amante della musica. La coppia compare spesso insieme in foto su Instagram.