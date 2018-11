Non solo personal trainer ma anche ex spogliarellista e modello…Scopriamo chi è Yuri Rambaldi, grande protagonista della prima edizione di Ex on The Beach!

Prima di approdare nel reality show condotto da Elettra Miura Lamborghini, Yuri Rambaldi ha sempre avuto una grande passione per il mondo dello spettacolo. Diverse esperienze sul piccolo schermo, poi il grande passo con la trasmissione di Mtv, ma non un vero e proprio esordio sotto i riflettori…Infatti, lui è stato un ‘animale da palco’ per molto tempo, prima di dedicarsi al ruolo di modello e…

Chi è Yuri Rambaldi?

Nato a Vigevano nel 1993, Yuri Rambaldi ha conseguito il diploma e ha scelto la carriera di personal trainer (i cui risultati si vedono sul suo profilo Instagram).

Sappiamo, però, che ha intrapreso anche la carriera di modello e spogliarellista, cercando di trovare la giusta dimensione in cui far emergere il suo talento. Da sempre affascinato dalle luci dello spettacolo, ha intravisto un grande trampolino di lancio nel reality degli ex fidanzati…

Vita privata di Yuri Rambaldi

Si sa poco della sua vita privata, anche se qualcosa di interessante è trapelato grazie alla sua partecipazione a Ex on The Beach, nel 2018. Sappiamo che nello show ha incontrato una sua ex fidanzata, Federica Pacela, con cui ha avuto una storia durata circa un anno (tra il 2016 e il 2917).

Ma nel programma ha incontrato anche un’altra donna che ha fatto parte della sua vita, sebbene non sia chiaro in che preciso momento: Raffaella Cafagna…Il pubblico si è chiesto cosa ci sia stato esattamente tra loro: possiamo dirvi che certamente c’era del tenero, ma nessun dettaglio in più sul rapporto concluso…

Yuri Rambaldi: 4 curiosità

– Soprannome? Yuri Ramba…che non è ‘Rambo’, ma ci si avvicina molto!

– Nel 2013 si è classificato secondo al concorso Il più bello d’Italia, esperienza che gli ha aperto le porte della televisione.

– Nel 2017 ha preso parte alla trasmissione di incontri Take me out, su Real Time.

– Sul suo Facebook compare una delle sue citazioni preferite: ‘La tua invidia è la mia forza’…

Fonte Foto: https://www.instagram.com/yurirambaldi93/?hl=it