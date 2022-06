Scopriamo cosa c’è da sapere sull’artista William Busetti, conosciuto dal grande pubblico con il nome di Will.

Il talentuoso cantante William Busetti, conosciuto dal grande pubblico con il nome d’arte Will, segue la sua grande passione per la musica fin da giovanissimo, cominciando presto a scrivere diversi singoli pubblicati sulla piattaforma di Youtube, raggiungendo in seguito anche il palcoscenico di Factor e iniziando una splendida e florida carriera in qualità di cantante. Conosciamo la sua attività musicale più qualche curiosità in merito alla sua vita privata.

William Busetti: la biografia e la carriera artistica

Nato a Vittorio Veneto nell’anno 1999, William Busetti cresce nel paese di Soligo e si appassiona al mondo della musica fin da bambino. Diversi i generi musicale che ascolta, anche quello del british pop, derivato anche dalle origine inglesi della madre. Busetti comincia a scrivere testi propri alla fine dei suoi studi liceali, pubblicando i suoi primi singoli nell’anno 2019.

L’anno successivo partecipa alla trasmissione televisiva talent show X Factor, dove si esibisce con il brano intitolato Estate, scritta da lui. Nel 2021 pubblica il singolo intitolato Bella uguale, prodotto da Mark & Kremont e nel 2022 lancia il brano Domani che fai e l’EP intitolato Chi sono veramente, che porta in tour in diversi famosi club durante lo stesso anno.

Cosa si sa sulla vita privata dell’artista William Busetti

L’artista musicale vive nel paese di Soligo, dove è cresciuto. Anche se conosciuto ed amato sulla scena musicale, non si conoscono però i dettagli in merito alla sua vita privata. L’artista infatti non pare amare le luci della ribalta sulla sua sfera privata e sulla sua situazione sentimentale. Ignoto al pubblico anche l’ammontare dedl suo patrimonio economico.

3 curiosità sul cantante Will

L’artista è molto seguito sul social di Instagram.

La sua esibizione a X Factor è diventata presto virale e il suo brano è stato uno tra i più ascoltati in del mese.

Prima di appassionarsi di musica uno dei suoi sogni era quello di diventare un calciatore.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG