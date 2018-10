Il nome di Timor Steffens è una vera e propria istituzione. Ballerino e coreografo come pochi, ha calcato le scene al fianco dei mostri sacri della musica. Ma non solo…

Nell’ottobre 2018, il volto di Timor Steffens ha invaso i siti e i rotocalchi italiani per la sua investitura come insegnante della scuola di Amici. La sua disciplina? La danza, in cui ha contribuito a creare alcune delle pagine più interessanti del panorama artistico contemporaneo. Cerchiamo di capire di più sul suo conto, e perché la sua identità e la sua biografia sono tra le più ricercate e brillanti!

Chi è Timor Steffens?

Beyoncé, Madonna, Whitney Houston e Rihanna sono alcune delle star con cui ha collaborato. Lui è Timor Steffens, ballerino scelto per il tour di Michael Jackson e coreografo di fama planetaria. Origini olandesi, nato a Roermond il 9 ottobre 1987, è del segno della Bilancia.

Ha iniziato a ballare a 18 anni, quindi un ingresso decisamente tardivo nel mondo dello spettacolo. La sua età non gli ha impedito di arrivare ai vertici del successo, capace comunque di venire immediatamente a galla in un vasto oceano di talenti.

Nel 2008, ha guadagnato un favoloso secondo posto al concorso per artisti emergenti “So You Think You Can Dance”. Poi il fortunato approdo negli States. Nel 2011 è entrato nel corpo di ballo al seguito di Chris Brown, e tre anni dopo è stato scelto come direttore creativo per The Voice of Italy! Dal 2015 è entrato nella rosa dei giudici di Dance Dance Dance…e dal 2018 i quella degli insegnanti della scuola di Amici.

Timor Steffens: vita privata

Cosa possiamo raccontarvi della vita privata di Timor Steffens? Senza dubbio non è uno facile a concedersi alle tentazioni. Pur lavorando a stretto contatto con alcune delle donne più belle del pianeta, infatti, sono poche le relazioni (diremmo meglio una) che l’avrebbero visto impegnato dal punto di vista strettamente sentimentale.

Infatti, tra tutte le fidanzate che può aver avuto nella sua esistenza, una su tutte è l’assoluta regina di cuori che, al suo fianco, ha solleticato senza sosta il gossip. Stiamo parlando di Madonna! Steffens, infatti, ha avuto proprio la Ciccone come sua compagna di vita: una storia d’amore incantevole, in barba ai 29 anni che separavano lui da lei (più grande del ballerino). Una liaison capace di stregare il mondo come una meteora, spentasi come una stella cadente nel giro di pochi mesi…

Non chiamatelo ‘toy boy’: al fianco della popstar, effettivamente, era davvero difficile intuire il gap anagrafico…Dalla fine del rapporto, intorno al 2014, Timor ha cambiato la sua rotta del cuore, ma non è dato sapere verso quali lidi!

Timor Steffens: curiosità

– Nel 2009 l’ingaggio nel corpo di ballo per il tour di Michael Jackson, mai tenutosi per via della morte del re del pop. Nonostante quel sogno ‘sfumato’, possiamo ammirarlo nel documentario postumo dedicato alla star, This Is It, in cui appare un suo primo piano! Steffens fu tra i 12 ballerini scelti per l’esclusiva serie di live di Jackson!

– L’altezza del ballerino è notevole: ben 190 centimetri per un fisico davvero mozzafiato. Frutto della sua immensa e insaziabile dedizione per la danza.

– Possiamo intravedere un interessante spaccato fotografico del suo universo, fatto di arte e divertimento, attraverso il profilo Instagram in cui riversa tantissimi scatti della sua attività e del suo privato…

– Sui social, così come nelle sue interviste, ama definirsi un “uomo cittadino del mondo”. Come dargli torto? Grazie alla sua straordinaria ascesa ha girato praticamente tutto il pianeta!

Fonte Foto: https://www.instagram.com/timorworld/?hl=it