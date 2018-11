Lineamenti marcati, volto spigoloso e virilità travolgente: primo identikit dell’italiano più amato e desiderato al mondo, Stefano Sala. Ma chi è davvero? Ve lo sveliamo…

Lui è un modello affermato e le sue passerelle sono sempre seguitissime. Complice di un successo stellare su scala internazionale anche i suoi occhi, perle di ghiaccio in un oceano di bellezza mediterranea. Capelli ribelli, labbra carnose e un fisico da capogiro: Stefano Sala conquista ad ogni passo, anche nel mondo della televisione. Nel 2018, infatti, è entrato nella rosa dei concorrenti del Grande Fratello Vip 3 e…

Chi è Stefano Sala?

Stefano Sala è nato a Gravedona, in provincia di Como, il 28 marzo 1990 (Ariete). Occhi verdi e penetranti, con il suo metro e 88 cm di altezza è un vero e proprio titano di bellezza e sensualità. Ha sempre avuto una naturale inclinazione per il mondo dello spettacolo, dove è riuscito a imporsi grazie a un viso davvero accattivante. Dalla sua ha non solo estetica, ma anche tanto talento e determinazione.

Dopo il liceo, l’università, con il sogno di diventare un chimico. L’addio agli studi si è tradotto nell’esordio della sua luminosa carriera come modello, e a giudicare dagli scatti che condivide ogni giorno sul suo profilo Instagram, questa scelta gli ha dato proprio ragione!

Stefano Sala: vita privata

Stefano Sala ha una sola donna nella sua vita, e si chiama Sofia. Si tratta della figlia, che ama alla follia e vive insieme a lui. Il modello l’ha avuta dalla sua ex fidanzata Dayane Mello, con cui ha vissuto una storia d’amore lunga 4 anni.

Diversi i flirt che il gossip gli ha attribuito negli anni, non ultimo quello con la conduttrice Barbara D’Urso, sempre smentito da entrambi, e quello con Belen Rodriguez. Nel cuore di Stefano Sala, però, c’è la compagna Dasha Kina, modella ucraina con cui posa per uno dei brand che gli ha dato maggior fama, Cleofe Finati.

Tuttavia, durante la sua permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Stefano si è avvicinato particolarmente a Benedetta Mazza, altra concorrente del programma. Pare che i due si conoscessero già prima, e sono tante le ipotesi e gli scenari possibili: ex amanti, amanti o solo amici? Chi vivrà vedrà…

Fonte Foto: https://www.instagram.com/stevenlivingroom/?hl=it