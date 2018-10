Padrone assoluto del palcoscenico come della sua vita, di cui emergono sempre nuovi dettagli. Vi portiamo in viaggio nella storia di Stash, dai The Kolors al successo personale…

Istrionico e irriverente, carismatico quanto basta per ritagliarsi un posto sul podio dei talenti emergenti più attenzionati dal gossip. Lui è Stash, frontman dei The Kolors che ha scalato la vetta dei consensi con le performance in salsa retrò ad Amici di Maria De Filippi. Dal primo momento si era intuita la levatura del suo volume artistico, ormai noto a tutti. Ma chi è davvero Stash? Scopriamolo!

Chi è Stash?

Stash, è il nome che Antonio Stash Fiordispino (questo il suo nome all’anagrafe) ha scelto per farsi conoscere dal grande pubblico. Un alias di poche lettere, incisivo quanto la sua tagliente presenza scenica, per diventare nel breve volgere di una stagione ad Amici (quella 2014/2015) una vera e propria star della musica italiana. Ha calcato per la prima il palcoscenico della tv con la sua band, i The Kolors, finendo per diventare altro dal semplice leader di una formazione emergente.

Nato il 7 luglio 1989 sotto il segno del cancro, originario di Caserta, ha mosso i sui passi nel mondo della musica in tenera età. Poi è arrivato il momento di inseguire per davvero quel sogno, con la fisiologia tensione all’esplorazione dell’universo fuori dalla calda e accogliente famiglia. Così si è trasferito a Milano, poi a Londra per affinare il suo inglese.

Suo padre, Umberto Fiordispino, possiede uno studio di registrazione a Napoli, che ha visto anche alcuni tra i più importanti artisti nazionali impegnati nelle sessioni di registrazione. Uno su tutti? Pino Daniele.

Come emerge dal look eccentrico di Stash, cornice del suo biglietto di sola andata per il successo, ha una grande passione per gli eroi della musica del passato, tra cui Michael Jackson, Queen e Pink Floyd. Nella band dei The Kolors anche Alex Fiordispino: suo cugino! La formazione si è presentata al Festival di Sanremo 2018 con il brano ‘Frida‘.

Stash: fidanzata e curiosità

Nel 2017, Stash ha chiuso un’importantissima storia d’amore con la giornalista di moda Carmen Fiorentino, durata ben 10 anni! Da allora, si rincorrono senza sosta rumors su suoi possibili flirt con tantissime donne dello spettacolo. Prima fra tutte Ginevra Lambruschi (ex di Niccolò Bettarini ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne).

L’ultimo pettegolezzo sulla sua vita privata, nel 2018, ha riguardato la presunta liaison con Anna Tatangelo. Relazione prontamente smentita dal cantante, che ha dichiarato apertamente di non aver mai avuto alcun legame con l’ex di Gigi D’Alessio se non quello di una profonda e fraterna amicizia.

Non sappiamo come sia andata davvero, ma possiamo immaginare che dietro al nome Stash, che è davvero il secondo nome di Antonio, ci sia lo zampino di papà, che da buon fan dei Pink Floyd ha voluto rendere omaggio alla loro celebre Money (che recita ‘Grab that cash with both hans and make a stash’, ndr).

Oltre alla musica, le sue passioni sono tante, dallo sport al mare, sino alla moda. Stash, inoltre, ha un bellissimo rapporto con i suoi fan ed è solito raccontare le sue esperienze quotidiane con post sul suo profilo Instagram.