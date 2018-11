Chi è la compagna del giornalista e conduttore Massimo Gramellini?

Massimo Gramellini è un noto scrittore, giornalista e conduttore italiano ed è attualmente fidanzato con Simona Sparaco. Ecco chi è…

Simona Sparaco è un personaggio noto al pubblico italiano, poiché è una scrittrice e sceneggiatrice italiana. È attualmente la compagna di Massimo Gramellini, lo scrittore e conduttore televisivo, nonché giornalista italiano che cura una rubrica per Il Corriere, “Il Caffè”, in cui pubblica ogni sera un contenuto. La sua compagna, invece, ha un nome conosciuto grazie ai suoi romanzi pubblicati specialmente con la Casa Editrice Giunti. Scopriamo di più sulla sua vita privata e alcune curiosità che la riguardano!

Chi è Simona Sparaco, la compagna di Massimo Gramellini

Nasce a Roma il 14 dicembre 1978, sotto il segno del sagittario. Da grande appassionata di letteratura, dopo aver concluso il liceo, prepara le valigie e parte per Londra: è proprio lì che inizia un percorso di studi in Scienze della Comunicazione. Dopo aver preso la laurea, torna in Italia e subito dopo parte per Singapore per conoscere una nuova cultura e nuovi luoghi. Ama viaggiare, poiché ritiene che sia un ottimo metodo per “aprire la mente”.

Quando rientra in patria, si iscrive alla facoltà di Lettere con indirizzo Spettacolo. Oltre ad avere, quindi, la passione per la scrittura e la lettura, Simona Sparaco è anche amante della sceneggiatura e tutto ciò che circonda lo spettacolo. Si definisce una donna timida, emotiva e determinata.

Pubblica il suo primo libro edito Viviani Editori nel 2005, ma non ottiene successo. Due anni dopo, il suo talento viene conosciuto e apprezzato da migliaia di persone grazie alla pubblicazione del romanzo “Lovebook” con la Newton Compton Editore. Da quel momento in poi, alcuni dei suoi romanzi ottengono il posto come “best seller” e Simona diventa una delle scrittrici più amate dagli italiani.

La vita privata di Simona Sparaco

Simona Sparaco, secondo quanto riporta un’intervista con DonnaModerna, è stata sposata in passato con un uomo di cui non si sa il nome. Sappiamo, però, che da questo amore è nato un figlio, Diego. Attualmente, come abbiamo detto in precedenza, è la compagna di Massimo Gramellini. Il 1 ottobre 2018 sul suo profilo Instagram ha rivelato di aspettare un bambino.

Curiosità su Simona Sparaco

-A volte ritiene che sia opportuno fuggire dalla realtà: proprio per questo motivo ha ammesso che le piacerebbe vivere in campagna, senza cellulare. Rimane solo un pensiero, dato che molto probabilmente non avrebbe mai il coraggio di affrontare un passo del genere!

-I suoi studi non sono di certo terminati con l’Università, infatti Simona ha anche frequentato alcuni corsi di scrittura creativa presso la scuola Holden di Torino.

-Sul suo profilo Instagram le piace pubblicare scatti della sua vita quotidiana e condividere anche alcuni suoi pensieri personali. Ovviamente, in primo piano c’è sempre il suo lavoro.

Fonte foto: https://www.instagram.com/simonasparaco/