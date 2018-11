Chi è Serena Dandini, la conduttrice…di sangue blu

Sangue blu nelle vene, origini inaspettate e un carisma che pochi hanno in tv: ecco chi è Serena Dandini, regina del piccolo schermo ma con ironia…

Sapete il nome di Serena Dandini per esteso? E conoscete le reali origini della sua famiglia? Quali sono le sue storie d’amore più importanti? Questo (e molto altro) lo troverete di seguito, in un percorso nella vita della conduttrice televisiva, tra pubblico e privato.

Non tutti conoscono le curiosità intorno alla sua biografia: scopriamole insieme!

Chi è Serena Dandini?

Nata a Roma, il 22 aprile 1054 (Toro), Serena Dandini de Sylva è figlia del conte Ferdinando Dandini de Sylva, avvocato discendente da un’antica famiglia dell’aristocrazia romana, e di Luigia Pacifici. È di origini nobili, ma si definisce “felicemente decaduta“.

La conduttrice ha una sorella, Saveria Dandini de Sylva, presidente dell’Istituto Leonarda Vaccari (struttura che si occupa di riabilitazione di persone disabili). Ha anche un fratello, che porta il nome del papà, Ferdinando, ingegnere aeronautico e docente presso la LUISS Guido Carli e l’Università Tor Vergata di Roma…

Insomma, una famiglia davvero di spessore, con talenti che si sono distinti nei più disparati settori e con un grande filo conduttore a unirli: la grandissima voglia di sorridere alla vita!

Nonostante un cervello brillante e una grande forza di volontà, non si è mai laureata, fermandosi a soli tre esami dalla fine del percorso universitario (il suo sogno era quello di insegnare letteratura anglo-americana).

L’esordio in radio è avvenuto sul finire degli anni ’70, incipit di una carriera luminosa e senza eguali. Amica di Renato Zero, ha frequentato l’ambiente del Piper Club di Roma; suo è il merito di aver lanciato artiste del calibro di Sabina Guzzanti, Maria Amelia Monti e Francesca Reggiani…

Serena Dandini: vita privata

Serena è stata sposata due volte. Dopo il naufragio dei suoi matrimoni, nel 1993, si è legata ad un nuovo compagno, il musicista Lele Marchitelli.

Ha una figlia, Adele Tulli, nata nel 198; la ragazza è conosciuta come regista del documentario 365 without 377 sulle battaglie del movimento LGBT in India per l’abolizione della sezione 377 del codice penale indiano.

Chi è il compagno di Serena Dandini?

Daniele Lele Marchitelli non è conosciuto solo come il compagno della conduttrice: è un musicista e compositore televisivo.

È stato autore anche della musiche di diversi programmi satirici e ha permesso a band come Nirvana, Elvis Costello e Youssou N’Dour di fare il loro ingresso sulla tv italiana; si occupa anche di cinema e teatro.



3 curiosità su Serena Dandini

– Sul suo profilo Instagram condivide molto spesso scorci della sua vita privata, momenti salienti della sua carriera e paesaggi, quadri, e fiori che la emozionano. Al contrario sul suo sito, Ferite a morte, raccolta di monologhi contro il femminicidio

– Lei e il cantautore Antonello Venditti sono andati a scuola insieme, al Liceo “Giulio Cesare” di Roma.

– Nel 2018 torna in Rai con La tv delle ragazze: “Quando mi hanno chiamato dalla Rai per ricordarmi che erano passati trent’anni anni ho riattaccato; come vi permettete? Invece era vero“, ha raccontato a Repubblica.