Con una carriera di quasi cinquant’anni, Sean Penn è considerato uno degli attori più importanti della storia del cinema: ecco chi è.

Considerato uno dei 100 attori più importanti della storia del cinema, Sean Penn si è avvicinato al mondo della recitazione quando era soltanto un bambino. Il merito è stato dei genitori, entrambi impegnati con la settima arte. Vediamo chi è e quali sono le curiosità sulla sua vita.

Chi è Sean Penn: la biografia e la carriera

Sean Penn è nato il 17 agosto del 1960 a Santa Monica, negli Stati Uniti, sotto il segno del Leone. Figlio d’arte, suo padre Leo era un regista mentre sua padre Eileen Ryan era un’attrice, si è avvicinato al mondo del cinema in maniera del tutto naturale. Dopo il diploma alla Santa Monica High School, ha lavorato come tecnico di scena e assistente alla regia di Pat Hingle. Grazie a questo impiego ha ottenuto la prima parte come attore, in Heartland di Kevin Hellan. Il debutto al cinema avviene nel 1981, con il film Taps – Squilli di Rivolta.

Da questo momento in poi, Sean colleziona un successo dietro l’altro. Tanti i film che, dagli anni Ottanta ad oggi, lo hanno visto nel cast, come: She’s so lovely di Nick Cassavetes (che gli fa guadagnare la Palma d’oro a Cannes come migliore attore), Carlito’s way di Brian De Palma, The game di David Fincher, La sottile linea rossa di Terrence Malick, Sweet and lowdown – Accordi e disaccordi di Woody Allen, Mystic River di Clint Eastwood, 21 grammi – Il peso dell’anima di Alejandro González Iñárritu, Milk di Gus Van Sant (che gli vale l’Oscar come miglior attore protagonista) e This Must Be the Place di Paolo Sorrentino.

Oltre alla carriera di attore, Penn ha portato avanti quella di regista. Si è interessato anche di politica, arrivando perfino a recarsi in Iraq per denunciare le conseguenze delle sanzioni dell’America sulla popolazione locale. Non solo, recentemente è stato anche in Ucraina per girare un documentario sull’invasione russa.

Chi è Sean Penn: la vita privata

Sean Penn è stato sposato con Madonna. Le nozze sono state celebrate il 6 agosto del 1985 e sono giunte a conclusione nel 1989, fra litigi e forti contrasti. Dopo l’addio alla pop star, l’attore ha avuto una relazione con l’attrice Robin Wright dalla quale ha avuto due figli, Dylan e Hopper. La loro unione, iniziata nello stesso anno del divorzio da Lady Ciccone, è finita nel 1996. Al momento, l’attore dovrebbe essere single.

Dove vive Sean Penn?

Stando a quanto sostengono i beninformati, Sean Penn vive in una tenuta a Mary County, a nord di San Francisco.

4 curiosità su Sean Penn

-Sean Penn è finito spesso al centro della cronaca per le sue aggressioni ai fotografi, una delle quali l’ha fatto finire in carcere. Alla fine ha scelto di scontare la pena di un mese dedicandosi ai servizi sociali.

-E’ stato dipendente dall’alcool per anni.

-Nel 1997 la rivista Empire lo ha inserito nella classifica dei 100 attori più importanti della storia del cinema.

-Ha un profilo Instagram aperto nel 2020, ma è povero di condivisioni.