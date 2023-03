Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Sandra Misale, ricercatrice tra le più affermate d’Italia con un curriculum stellare e una brillante carriera negli States!

Sandra Misale è una nota ricercatrice e nel marzo 2023 è stata tra gli ospiti della trasmissione Che tempo che fa, nel salotto televisivo di Fabio Fazio. Impegnata presso il Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) di New York, vanta un curriculum importantissimo nel suo settore ed è tra i grandi talenti che riempiono di orgoglio l’immagine dell’Italia nel mondo. Partiamo alla scoperta del suo percorso, tra biografia e curiosità…

Chi è Sandra Misale e dove vive?

Sandra Misale lavora come senior research associate presso il Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) di New York e vive negli Stati Uniti. Ricercatrice affermata, si è laureata in Biotecnologie biomolecolari nel 2009 e ha completato il suo dottorato di ricerca in Medicina Molecolare presso l’Università di Torino.

Sappiamo che ha iniziato la sua formazione post-dottorato nel 2015 presso il Massachusetts General Hospital, la Harvard Medical School di Boston, MA e successivamente all’MSKCC di New York.

“La mia ricerca – spiega sul sito web dell’Istituto Sloan Kettering – si concentra sullo sviluppo di combinazioni razionali per superare la resistenza ai farmaci nel melanoma, nei tumori del polmone e del colon-retto“.

Sandra Misale è inoltre autrice di numerosi articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali peer-reviewed e di oncologia ed è relatrice in numerosi convegni nazionali e internazionali.

La vita privata di Sandra Misale

Non si conosce nulla della vita privata della ricercatrice Sandra Misale. Sui social c’è un profilo Twitter in cui la ricercatrice condivide notizie relative alla sua attività professionale, ma nulla che rimandi al tessuto della sua sfera personale e familiare al di là dei successi della carriera. Secondo quanto si legge sul suo account Facebook, è originaria di Palmi, Comune della Calabria.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG