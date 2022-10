Dopo i suoi studi in Giurisprudenza, Rosario De Luca è un noto consulente del lavoro, avvocato e giornalista pubblicista. Responsabile di diverse aziende e settori, è meglio conosciuto anche come il marito della Ministra del Lavoro del governo Meloni, Marina Elvira Calderone. Un uomo rispettabile con una carriera ricca alle spalle, ma scopriamo meglio chi è l’avvocato calabrese: dalla sua carriera al matrimonio con la ministra.

Nato il 24 agosto 1957 a Gioia Tauro (Calabria), sotto il segno della Vergine, Rosario si laurea in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Messina. Per perfezionare le sue competenze decide di focalizzarsi successivamente anche su dei corsi di formazione: con questi diventa ufficialmente avvocato nel 1985, e ricopre anche il ruolo di Giornalista pubblicista e Revisore Contabile.

Nei suoi anni di carriera, Rosario ricopre anche diversi incarichi. Tra questi, diventa Segretario e Consigliere Nazionale dell’Ordine del Lavoro; eccolo poi anche nei panni di Presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Componente di Giunta Esecutiva Nazionale Ancl e Presidente del Consiglio Regionale Ancl Calabria.

Rosario De Luca è sposato con Marina Elvira Calderone, Ministra del Lavoro del governo Meloni. I due hanno fondato insieme la Calderone&De Luca STP S.r.l., una società che svolge l’attività di Consulenza del Lavoro nelle sedi di Roma, Cagliari e Reggio Calabria.

Dopo la nomina della moglie, Rosario ha annunciato le sue dimissioni dal suo incarico di consigliere d’amministrazione dell’INPS. Per USB questo è stato un atto dovuto, in quanto è inopportuna l’eventuale coesistenza degli incarichi dei due coniugi.

Nata a Bonorva (SS) il 30 luglio 1965, sotto il segno zodiacale del Leone, Marina consegue la laurea in Economia Aziendale Internazionale. In seguito decide di perfezionare le sue competenze con un corso di Relazioni Industriali all’Università di Cagliari.

Iscritta all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Cagliari, durante il governo Conte Calderone era in procinto di diventare presidente dell’Inps quando poi è stato fatto entrare nell’istituto di previdenza suo marito. Apprezzata da gran parte del centrodestra, nel 2022 è la figura tecnica favorita dalla Meloni da nominare come ministra del Lavoro.

