Roberto Farnesi: quello che non sai sulle sue ex e sulla sua giovanissima fidanzata!

Roberto Farnesi: tutto quello che non sai sull’attore e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità!

Classe 1969, Roberto Farnesi, è uno dei più apprezzati attori italiani. Noto per aver preso parte ad alcune fiction di successo (tra cui CentoVetrine, Carabinieri, Le tre rose di Eva e Solo per Amore), da sempre è estremamente riservato per quanto riguarda i gossip della propria vita privata. Scopriamo cosa c’è da sapere sull’attore, e sulla sua love story con una giovanissima fidanzata!

Roberto Farnesi: la fidanzata e la vita privata dell’attore

Seducente e intrigante, per molto tempo Roberto Farnesi è stato uno degli scapoli d’oro della televisione italiana. L’attore è apparso spesso in compagnia di belle donne, ma nessuna di loro era rimasta al suo fianco tanto a lungo.

Dal 2015 sembra aver trovato la serenità accanto a Lucya Belcastro, una ragazza di 25 anni più giovane che sembra avergli rubato il cuore e con cui potrebbe pensare di avere un figlio: “Se arriverà un bambino, quando sarà il momento, ben venga. Non è una cosa imminente però: per ora allargare la famiglia non è tra le nostre priorità. Diciamo che non tutti inseguiamo un figlio a tutti i costi”. In passato ha avuto altre due ex fidanzate molto più giovani di lui: Desirée Noferini, Miss Toscana 2005, e Federica Bertolani, Miss Toscana 2004.

Roberto Farnesi: tutte le curiosità sull’attore

– Ama andare a cavallo e fare lunghe passeggiate in campagna.

– In alcune interviste ha ammesso di non aver avuto relazioni per più di due anni consecutivi.

– Ha rivelato di essere molto vanitoso, e di mantenersi in forma facendo molto sport e curando la propria alimentazione.

– Colleziona armi antiche, una passione che ha ereditato da suo padre.

– Ha un pastore tedesco che si chiama Django, spesso protagonista dei suoi scatti su Instagram.

– Pur avendo sempre avuto il sogno di una famiglia, ha dichiarato di non credere nel matrimonio.