Bella e spigliata, Roberta Di Padua è piaciuta subito al pubblico. Ecco qualche curiosità sulla dama del trono over di Uomini e Donne.

L’abbiamo conosciuta nell’edizione 2018/2019 di Uomini e Donne, quando è approdata nel parterre femminile del trono over. Roberta Di Padua, in cerca dell’amore, ha trovato una calorosa accoglienza nella trasmissione di Maria De Filippi. Con il suo fascino, ha subito fatto colpo su alcuni cavalieri. Ecco quello che sappiamo sul suo conto!

Roberta Di Padua, vita privata

Classe 1982, Roberta Di Padua è nata a Cassino, in provincia di Frosinone, dove ha sempre vissuto con la sua famiglia. Sulla sua vita privata non ci sono molte informazioni, dal momento che la donna è molto riservata e pubblica poche notizie sul suo profilo Facebook.

Sappiamo che vive a Pontecorvo, sempre in provincia di Frosinone, ed è un volto noto della politica locale. È stata infatti assistente di Mario Abbruzzese presidente del Consiglio regionale del Lazio, uno degli esponenti più di spicco di Forza Italia nella regione.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Roberta Di Padua ha avuto una relazione con Giuseppe D’Aguanno, fratello di un ex tronista di Uomini e Donne, Federico D’Aguanno. Con Giuseppe, la donna ha avuto un bellissimo bambino di nome Alex, che è il suo grande orgoglio.

Come possiamo apprendere dal suo profilo Instagram, Roberta ama il mare e non si lascia sfuggire occasione per andare in spiaggia a prendere un po’ di sole. Inoltre, nel tempo libero, adora passare la serata in compagnia delle sue amiche.

Roberta Di Padua a Uomini e Donne

Dopo la fine della sua storia d’amore che le ha regalato la gioia di diventare mamma, Roberta Di Padua ha deciso di mettersi nuovamente alla prova. Per trovare un uomo che le rubi finalmente il cuore, la donna ha chiesto aiuto a Maria De Filippi.

Scesa nel parterre femminile di Uomini e Donne a settembre 2018, Roberta è rimasta colpita da Gianluca Scuotto. Ha subito iniziato ad uscire con lui e si è trovata molto bene, ma il cavaliere ha continuato a voler conoscere altre donne, dandole così una gran delusione.

Per cercare conforto, e forse far ingelosire un po’ Gianluca, la dama è uscita con Sebastiano Mignosa – e in questo modo ha suscitato l’ira di Denise, che sta frequentando proprio il siciliano. Ma nulla da fare: Roberta si è ormai innamorata di Gianluca.

Fonte foto: https://www.instagram.com/robertadipadua/?hl=it