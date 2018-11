Nel 2018 è approdato sulle rive di Ex on The Beach, reality che ha consacrato la sua fama. Ma chi è davvero il modello Renato Biancardi? Scopriamolo subito!

Il suo profilo Instagram è seguitissimo, complici gli scatti sensuali che condivide quotidianamente con i fan. Chi è Renato Biancardi? Iniziamo dalle origini, con alcune informazioni interessanti sulla sua biografia sino alla vita privata. Sapete qual è il suo soprannome? Vi sveliamo tutto quello che dovreste sapere su di lui…

Chi è Renato Biancardi?

Renato Biancardi è nato nel 1993 a Napoli. Segno zodiacale? Vergine, dato che è venuto al mondo il 31 agosto. Di lui non sono passati inosservati i muscoli e la straordinaria bellezza. Con un sorriso accattivante ha conquistato la prima edizione del reality Ex on The Beach (condotto da Elettra Miura Lamborghini), ma la sua storia arriva da lontano.

Possiamo dire che la passione per le luci dello spettacolo è iniziata molto presto, sin dalla sua infanzia. Questo sogno lo ha spinto a calcare le passerelle e i set di numerosi shooting come modello, carriera che adora.

Ha alle spalle la maturità classica, e nel curriculum il lavoro di creative manager per un’agenzia che si occupa di musica elettronica. Sappiamo che Renato Biancardi ha deciso di trasferirsi a Roma proprio per assecondare le sue ambizioni, dedicandosi all’arte della recitazione.

La vita sentimentale di Renato Biancardi

Instagram è il suo regno indiscusso, ma Renato Biancardi avrà certamente decine di corteggiatrici anche nel mondo reale. Della sua vita privata non ci sono tantissimi riferimenti, anche perché ha sempre preferito destinare un angolo di assoluta riservatezza ai suoi affari di cuore.

Prima di partecipare al reality di Mtv, Biancardi ha avuto una relazione con la bellissima Jessica Ferrara (come lui presente alla primissima edizione del format). Lei è stata la sua fidanzata per un periodo non meglio precisato, poi l’addio…

Renato Biancardi: 5 curiosità

– Renato Biancardi ama prendersi cura del proprio aspetto, e dedica parecchio tempo alla palestra…

– Amante del mare e della buona compagnia, è facile vederlo insieme ai tanti amici sui social, in alcuni scatti di vita quotidiana.

– La sua più grande passione è la musica, ma ha sempre sognato di trovare la propria dimensione anche come attore…

– Il suo soprannome è ‘Lo Scugnizzo’, ma anche sui profili social usa come secondo nome ‘Dinha‘.

– Ha diversi tatuaggi: uno sulla spalla sinistra (che rappresenta il simbolo dell’infinito) e alcuni sulla gamba destra…

Fonte Foto: https://www.instagram.com/renatodinhabiancardi/?hl=it