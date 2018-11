Capelli biondi, occhi chiari e un viso da angelo che cattura lo sguardo: vi sveliamo chi è la splendida Raffaella Cafagna, della prima edizione di Ex on The Beach…

Il suo profilo Instagram è un trionfo di scatti sensuali e davvero suggestivi, ma chi è realmente la bellissima modella Raffaella Cafagna? Cerchiamo di scoprirne un ritratto completo attraverso le informazioni in nostro possesso riguardanti biografia, vita privata e…qualche piccola curiosità!

Chi è Raffaella Cafagna?

Raffaella Cafagna, classe 1994 e segno zodiacale dell’Acquario, è una modella originaria di Barletta per anni residente a Canosa di Puglia. Sappiamo cose interessanti sul suo conto, a partire dalla sua specializzazione. Infatti, è una grafica pubblicitaria di grande talento e lavora a Milano.

La moda è sempre stata una delle sue naturali inclinazioni. Nel 2010 è stata eletta Miss Terra del Sole Premio Stampa Puglia. Un anno più tardi, nel 2011, ha vinto il titolo di Miss Teenager nel concorso Miss Universo, poi Miss Canon 2012 nella prima tappa del tour regionale di Miss Mondo Italia…

La vita privata di Raffaella Cafagna

Sappiamo davvero pochissimo sulla vita privata della biondissima modella, ma una cosa è certa: nel 2018 è entrata nel cast di Ex on The Beach, reality show condotto da Elettra Lamborghini, per confrontarsi con il suo ex fidanzato…

Di chi si tratta? Raffaella Cafagna è stata legata sentimentalmente a Yuri Rambaldi, ma sulla loro storia d’amore non è dato sapere l’esatta durata e il motivo che ha portato alla rottura.

La 5 curiosità su Raffaella Cafagna

– Sappiamo che Raffaella Cafagna ha una sorella a cui è legatissima, e ha condiviso alcuni scatti del suo matrimonio su Instagram per augurarle una vita piena d’amore…

– Ama viaggiare e immergersi nella natura, forte del suo spirito animalista e sempre attento al rispetto dell’ambiente.

– Nel 2017 ha perso la sua adorata nonna, che portava il suo nome, e ha deciso di dedicarle un dolcissimo post sui social.

– Nella sua strepitosa carriera di modella anche l’attività di indossatrice di abiti da sposa per alcuni famosi brand.

– Ha sempre sognato di entrare a far parte della Marina Militare, e ha deciso di inseguire con tenacia questa grandiosa ambizione!

Fonte Foto: https://www.instagram.com/rafficafagna/?hl=it