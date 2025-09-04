Chi è Philipp Navratil, CEO di Nestlé dopo il licenziamento di Freixe

Philipp Navratil: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul manager diventato CEO di Nestlé nel 2025.

L’avventura di Laurent Freixe ai vertici di Nestlé è durata appena un anno, interrotta improvvisamente dalla scoperta di una sua relazione con una dipendente. Uno scandalo che ha portato a un licenziamento repentino e alla nomina, nel settembre 2025, di un nuovo amministratore delegato. L’onore è toccato a Philipp Navratil, manager austriaco e svizzero già alla guida del marchio Nespresso. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Philipp Navratil: la biografia

Sulla biografia di Philipp Navratil non conosciamo molti dettagli. Sappiamo che è nato nel 1976 in Austria, ma non abbiamo informazioni sulla sua data di nascita precisa, sul suo segno zodiacale e nemmeno sulla sua città di origine. Sappiamo però che ha anche nazionalità svizzera.

Philipp Navratil: la carriera

La sua carriera in Nestlé comincia a 25 anni, con un ruolo nell’audit interno. Ricopre successivamente varie posizioni commerciali in Centro America, ricevendo anche la nomina di country manager per l’Honduras nel 2009.

Spostato in Messico quattro anni dopo, guida qui alcune attività legate a caffè e bevande. Tutto questo fino al 2020, anno in cui si unisce all’unità strategica dell’azienda. Manager di grande talento, scala ancora le gerarchie entrando nel board Nestlé nel gennaio 2025, dopo aver ricevuto la nomina di guida del marchio Nespresso.

Ormai diventato uno dei leader assoluti all’interno dell’universo Nestlé, nel settembre 2025 è stato quindi nominato chief executive in seguito al licenziamento di Laurent Freixe, travolto da uno scandalo di natura sentimentale.

Al momento della nomina, il presidente della compagnia, Paul Buckle, ha dichiarato: “Il consiglio ha fiducia in Navratil e nella sua capacità di portare avanti i piani di crescita dell’azienda e accelerare gli sforzi nell’ambito dell’efficienza“.

Per quanto riguarda i suoi guadagni attuali, con questa nomina Navratil dovrebbe fare un bel salto in avanti, dal momento che il compenso del CEO di Nestlé si è aggirato, negli ultimi anni, sopra i 10 milioni di euro annuali. Non abbiamo comunque informazioni sul suo patrimonio personale.

La vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che è sposato e ha due figli, ma non sappiamo chi sia la moglie, né conosciamo altri dettagli. Non sappiamo nemmeno dove risieda, ma è probabile che viva stabilmente in Svizzera.

3 curiosità su Philipp Navratil

– Per quanto riguarda il suo percorso di studi, sappiamo che ha completato gli studi all’Università di San Gallo, in Svizzera.

– È poliglotta: parla fluentemente non solo inglese, tedesco e spagnolo, ma anche italiano e francese.

– Sui social network non è presente, se non con un profilo su LinkedIn.