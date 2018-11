Non solo regista ma anche brillante sceneggiatore e produttore: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul celebre Paolo Virzì, tra biografia e vita privata!

Sapete chi è la bellissima dolce metà del regista Paolo Virzì? E qual è l’aneddoto più famoso dietro la nascita della sua terzogenita? Siamo qui per svelarvi tante cose interessanti sul re del cinema italiano, tra notorietà e affetti. Di lui si conosce certamente la brillante carriera, meno alcune sfumature del privato che sfuggono alla piena luce dei riflettori. Ecco chi è oltre il set…

Chi è Paolo Virzì?

Paolo Virzì è nato a Livorno il 4 marzo 1964, segno zodiacale Pesci. Suo padre, siciliano, era un carabiniere, sua mamma invece è di origini livornesi. Ha trascorso parte della sua infanzia a Torino, per poi trasferirsi in Toscana. La passione per la letteratura è una costante della sua vita, fatta di recitazione e scrittura di testi teatrali.

Virzì, infatti, è uno dei grandi sceneggiatori italiani, e uno dei suoi compagni di scuola, Francesco Bruni, è diventato suo partner professionale di fiducia. Ha frequentato la facoltà di Lettere e Filosofia, abbandonando il percorso universitario prima della laurea.

Vita sentimentale di Paolo Virzì

Prima del grande incontro che gli ha cambiato la vita, Paolo Virzì è stato legato all’attrice che gli ha dato la prima figlia, Ottavia Virzì.

La prima compagna, infatti,è stata Paola Tiziana Cruciani, conosciuta al Centro Sperimentale di Cinematografia, da cui si è separato prima di conoscere la donna che sarebbe diventata sua consorte e madre dei suoi altri due figli.

Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti

Nel cuore di Paolo Virzì c’è un amore che ha infiammato il gossip ed è diventato una delle più belle favole romantiche del cinema nostrano. La sua storica compagna, Micaela Ramazzotti, è diventata sua moglie nel 2009.

Dal matrimonio con Micaela Ramazzotti sono nati due figli: Jacopo e Anna Virzì. Marito e moglie si sono conosciuti sul set del film Tutta la vita vinta, e stando a quanto emerso tra le cronache rosa sarebbe stato un vero colpo di fulmine!

Paolo Virzì: 4 curiosità sul regista

– Tra i suoi scrittori preferiti figurano Mark Twain e Charles Dickens, ‘guide’ artistiche che hanno forgiato il suo talento di sceneggiatore.

– Non ama molto i social, almeno sembra di capire questo dalla totale assenza di profili ufficiali da cui estrapolare scatti di vita quotidiana…

– Paolo Virzì ha un grandissimo amore per i libri, e sappiamo che questi fanno da cornice alla sua esistenza in maniera costante.

– Sua figlia, Anna, è nata davanti alle telecamere della regista Francesca Archibugi: la moglie, infatti, ha partorito davvero mentre era interprete del film Il nome del figlio!