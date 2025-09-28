Paolo Regini è il marito della famosa stilista Maria Grazia Chiuri: scopri chi è, cosa fa nella vita e tutte le informazioni sul suo conto.

Maria Grazia Chiuri è un’icona della moda italiana, ma pochi conoscono la sua vita privata. La celebre stilista è sposata con Paolo Regini, anche lui legato al mondo della moda. Infatti, lavora come camiciaio a Roma. Ma scopriamo tutti i dettagli sulla sua vita.

Chi è Paolo Regini: biografia e carriera

Paolo Regini è una persona molto riservata e sul web non sono presenti molte informazioni sulla sua vita. Non sappiamo, infatti, dove e quando è nato, i dettagli sulla sua formazione e i suoi primi passi nel mondo del lavoro.

Tuttavia, sappiamo che è un camiciaio e lavora nel centro di Roma: ha un laboratorio tradizionale fondato nel 1972 che da anni offre camicie di qualità a una clientela selezionata. Il laboratorio realizza camicie su taglia o su misura.

Paolo Regini: la vita privata

Paolo Regini è sposato con Maria Grazia Chiuri e insieme sono genitori di due figli: Niccolò e Rachele. Anche la figlia della coppia ha iniziato a lavorare nel settore della moda come consulente culturale.

Chi è Maria Grazie Chiuri

Maria Grazia Chiuri è una stilista romana nata il 2 febbraio del 1964 sotto il segno dell’Acquario. Ha ereditato l’interesse per la moda dalla madre, che lavorava come sarta, mentre il padre era nell’esercito.

Dopo la laurea all’Istituto Europeo di Design a Roma, ha lavorato da Fendi a partire dal 1989, dove inizia la sua collaborazione con il designer Pierpaolo Piccioli. Più tardi lascia insieme a lui la celebre casa di moda per approdare da Valentino, dove realizzano borse e occhiali, fino a diventare vice-direttori creativi della casa d’alta moda.

Nel 2016 viene poi nominata direttrice creativa di Dior, ruolo che mantiene fino al 2025.

Curiosità su Paolo Regini

– Sia Paolo Regini che Maria Grazia Chiuri sono persone molto riservate, infatti hanno mantenuto privato il loro profilo social.