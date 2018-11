Giovanissima e talentuosa, Paola Egonu è una pallavolista sin dalla più tenera età. La sua bravura non è passata inosservata, tanto da farla arrivare in Nazionale.

Paola Egonu è una giovane stella della pallavolo italiana. Dagli esordi ha mostrato subito un talento eccezionale, e il suo debutto nella nazionale femminile è stato accolto con gran calore dai tifosi e dalle sue colleghe. Ma al di là dello sport, la vita di Paola è ricca di tanti interessi e tante passioni. Scopriamo qualcosa di più sulla schiacciatrice italiana!

Paola Egonu, origini e famiglia

Paola Ogechi Egonu è nata a Cittadella, in provincia di Padova, il 18 dicembre 1998, sotto il segno del Sagittario. I suoi genitori, papà Ambi e mamma Sunday, sono entrambi nigeriani.

Paola è cresciuta con due fratelli più piccoli, Angela e Andrea, ma la sua famiglia è in realtà molto più numerosa. A partire dalla cugina Terry Enweonwu, di due anni più giovane e anch’essa pallavolista italiana, Paola ha tantissimi parenti in Nigeria e in tutto il resto del mondo. Cugini, zii (sono ben 13) e un nonno che è il capotribù: per tutti loro, la ragazza conserva un amore profondo, nonostante la distanza.

La Egonu si è spostata a Milano, e nella città lombarda ha deciso di rimanere quando i suoi genitori e i fratelli si sono trasferiti a Manchester per lavoro. Una scelta, la sua, dettata solamente dall’amore per la pallavolo. La sua passione nasce da giovanissima, quando a 12 anni entra a far parte della squadra della sua città natale.

Nel 2013 viene chiamata a giocare come schiacciatrice e opposto con il Club Italia, grazie al quale raggiunge il successo in Serie B, in Serie A2 e in Serie A1. In pochi anni i suoi traguardi sono innumerevoli, e nel 2015 viene convocata per la prima volta nella nazionale femminile di pallavolo. Dal 2017 gioca con l’AGIL Volley di Novara, e nel 2018 partecipa ai Mondiali in Giappone.

Paola ha senza alcun dubbio una grande passione per la pallavolo, ma non ha mai trascurato la scuola. Si è diplomata in ragioneria, dove ha sempre avuto ottimi voti; lei stessa si considera una secchiona. E ha in progetto di continuare con gli studi, iscrivendosi alla facoltà di Giurisprudenza. Il suo sogno è di diventare avvocato, per poter mettere fine alle ingiustizie e alle sofferenze delle persone che si trovano in situazioni di svantaggio.

Paola Egonu, vita privata e fidanzata

Oltre alla famiglia, allo studio e alla pallavolo, Paola Egonu ritiene gli amici una parte fondamentale della sua vita. Dalle foto che pubblica sul suo profilo Instagram, abbiamo potuto vedere come, tra tutti i suoi impegni, non disdegni uscire e divertirsi.

A lungo non ha parlato della sua sutazione sentimentale, lasciano i fan a chiedersi se ci fosse traccia invece di un eventuale fidanzato. È stata la ragazza stessa a rivelare come stanno davvero le cose, spiegando con naturalezza e simplicità di avere una fidanzata. Dopo il mondiale perso in Giappone “ho pianto, ho chiamato la mia fidanzata. Lei mi ha consolata, mi ha detto che le sconfitte fanno male, ma sono lezioni che vanno imparate“, ha dichiarato al Corriere della Sera.



4 curiosità su Paola Egonu

– Paola ha scoperto la pallavolo quasi per caso, e in un primo momento non era affatto interessata allo sport. Bravissima a scuola, finiva sempre i compiti con largo anticipo e passava il tempo davanti alla tv. Per questo motivo suo padre l’ha spinta ad impegnarsi in qualche hobby, ed è così che è nata una stella.

– La giovane Egonu è la ragazza dei record: ha fissato l’asticella a 513 punti in Serie A e a ben 46 punti in una singola partita – quella contro l’Azzurra Volley San Casciano nel campionato 2016/2017.

– Paola ha dichiarato di non voler fare tatuaggi: un retaggio della sua famiglia e della religione della sua terra, per il quale ritiene il suo corpo come un tempio e preferisce rimanere pura (come rivelato in un’intervista al Corriere della Sera).

– Paola Egonu è alta 189 cm, statura che le permette un’elevazione da terra di oltre 3,30 metri, e pesa 79 kg. Il suo numero di scarpe è il 46.

Fonte foto: https://www.instagram.com/paolaegonu/?hl=it