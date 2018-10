Chi è Olivia Ghezzi Perego? Oltre ad essere una bravissima stilista, è anche una ragazza ricca di fantasia e di immaginazione. Ecco tutto quello che non sapevi…

È capace di trasformare un banale pezzo di stoffa in un capolavoro, ha un gusto davvero unico e può trasformarti in un cigno con qualche tocco di magia che solo lei sa compiere. Olivia Ghezzi Perego è una giovane stilista italiana che ha avuto il coraggio di realizzare il suo sogno. E grazie al suo talento e alla sua fantasia, si è guadagnata un posticino in televisione, contagiando con il suo impeccabile stile migliaia di ragazze. Scopriamo qualche cosa in più sulla vita privata di Olivia!

Chi è Olivia Ghezzi Perego?

Nata a Milano l’8 marzo 1983, sotto il segno zodiacale dei Pesci, Olivia Ghezzi Perego è stata catapultata sin da bambina nel mondo della moda. Sua mamma, Miki Moellhausen, ha sempre avuto un atelier in Brera, uno dei quartieri più pittoreschi della città lombarda.

Olivia, appassionata d’arte, aveva iniziato a seguire dei corsi di recitazione pensando di poter diventare un’attrice di teatro. Ma si è ben presto resa conto di quale fosse la sua vera strada. Quando aveva 13 anni, accompagnava sua mamma a Parigi per scegliere tessuti e accessori da utilizzare nel suo atelier.

Durante questi viaggi, Olivia ha capito di essere molto brava nello scoprire le nuove tendenze e nel capire quelle che sarebbero state le esigenze delle donne. È stata lei, negli anni dell’adolescenza, a dare consigli a sua madre – e nella maggior parte dei casi erano azzeccati!

Dopo aver studiato presso l’istituto privato Pitagora, la ragazza ha deciso di dedicarsi alla sua grande passione per la moda. Allo Ied di Milano ha studiato per diventare fashion designer e si è laureata nel 2005. Nel frattempo ha fatto un importante stage per Moschino, che le ha aperto la strada.

Nel 2008 è entrata a far parte della sezione commerciale del brand Alberta Ferretti, occupandosi dell’organizzazione delle campagne vendite. Nello stesso anno ha dato vita al suo atelier di moda, Maison Olivia. Ora ha uno showroom tutto suo, a Porta Romana, in pieno centro di Milano.

Ma non è tutto: nel 2015 è stata contattata dalla produzione di Detto Fatto, e le è stata offerta una rubrica di moda nella trasmissione di Caterina Balivo. Olivia ha accettato con piacere, pronta a dispensare i suoi consigli di stile a chiunque ne faccia richiesta. Un’esperienza che le ha dato tanto…incluso l’amore!

Olivia Ghezzi Perego, il fidanzato

Proprio a Detto Fatto, la ragazza ha incontrato una persona speciale. Stiamo parlando di Gianpaolo Gambi, attore piuttosto famoso e co-conduttore della trasmissione di Rai2. Olivia Ghezzi e il suo fidanzato convivono a Milano e sono una coppia molto felice, come si evince anche dal profilo Instagram della donna.

E pensare che la stilista era ormai convinta di non poter trovare l’uomo della sua vita. In un’intervista a Tgcom24 aveva infatti rivelato di avere una vita molto frenetica e di non sapere come avrebbe potuto far combaciare la sua professione con una vita sentimentale. A quanto pare, ha saputo coniugare alla perfezione le due esigenze.

4 curiosità su Olivia Ghezzi Perego

– Qualche anno fa, Olivia ha avuto un problema di salute che l’ha colta all’improvviso. Abituata a ritmi che dire impegnativi è ancora poco, la stilista dopo la malattia si è ritrovata a prendere le cose con più calma. E ha ricominciato a godersi i piccoli piaceri della vita.

– La stilista parla fluentemente tre lingue, inglese, francese e spagnolo, oltre ovviamente all’italiano.

– Nonostante il lavoro la tenga costantemente impegnata, Olivia si è ritagliata lo spazio per tutte le sue passioni. Non rinuncia mai all’aperitivo, alle feste con gli amici o al week end fuori porta. Inoltre va in palestra e frequenta un corso di boxe.

– In un’intervista a Natural Style, Olivia ha raccontato un dettaglio molto interessante sull’ecosostenibilità della sua moda: “Sono una stilista a km zero: viaggio, compro i tessuti nei Paesi che visito, li metto in valigia e nel mio atelier li trasformo in abiti unici”.

Fonte foto: https://www.instagram.com/oliviaghezziperego/