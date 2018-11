Chi è Nini Salerno: tutto sull’artista italiano de I Gatti di Vicolo Miracoli

Alla scoperta di Nini Salerno: la carriera, la vita privata e le curiosità sull’artista poliedrico originario di Verona.

Comico, artista, musicista e tanto altro ancora: Nini Salerno (all’anagrafe Roberto Salerno) è stato senza ombra di dubbio uno dei volti più importanti del panorama artistico italiano degli anni Settanta, e nella sua carriera ha saputo rivestire tantissimi ruoli diversi, arrivando dal teatro anche alla TV e alla pubblicità. Scopriamo di più su di lui!

Chi è Nini Salerno: la biografia dell’attore

L’attore Nini Salerno nasce l’8 ottobre del 1948 sotto il segno della bilancia. Conosciuto da tutti come Nini, il suo vero nome è Roberto e la sua città di origine è Verona, dove ha trascorso la sua giovinezza. Fin da ragazzo si appassiona di cinema, recitazione e arti in generale, e dimostra una personalità istrionica e molto estroversa. Insomma, il suo futuro sembra già essere scritto…

E infatti, non a caso, durante il periodo delle scuole Roberto è il classico alunno che si diverte a dilettare i compagni con scenette e battute esilaranti, finché questa sua passione non diventa un vero e proprio mestiere: l’inizio della sua carriera coincide con la fondazione de I gatti di Vicolo Miracoli, un gruppo comico celebre in Italia specialmente negli anni Settanta fondato durante i tempi del liceo a Verona.

La carriera di Nini Salerno: I Gatti di Vicolo Miracoli e….

Inizialmente il gruppo si chiamava Studio 24, ma successivamente viene cambiato il nome. All’interno Nini Salerno lavorerà a stretto contatto con altri grandi nomi dello spettacolo italiano, come Franco Oppini, Umberto Smaila e Jerry Calà. Il gruppo rimarrà attivo dal 1971 al 1985, salvo reunion per eventi speciali.

Oltre a questa esperienza, Nini ha lavorato come personaggio televisivo prendendo parte a programmi come Quo Vadis, Un fantastico tragico venerdì, Amici Mostri e Buona Domenica. Inoltre, nel 2015, si è anche prestato per dare la sua immagine alla pubblicità della Fiat 500X, mentre l’anno successivo ha preso parte allo spot pubblicitario della Fiat 124 Spider.

La vita privata di Nini Salerno: figli, moglie e…

Non conosciamo molto della vita privata di Roberto Salerno, poiché l’attore ha sempre voluto mantenere assoluto riserbo sulla sua sfera sentimentale. Inoltre, Nini non possiede né un profilo Instagram ufficiale, tantomeno una pagina Facebook, e per questo non conosciamo praticamente nulla di lui, e di eventuali compagne o amori passati.

Sappiamo però che l’attore ha un fratello, Nicola Salerno, anche lui impegnato a lavorare nel mondo dello spettacolo… ma anche un fatto davvero curioso riguardante Nini Salerno e Francesco De Gregori.

Se vi diciamo le parole Nini Salerno, Rimmel e Patrizia vi viene in mente nulla? Beh, se non sapete la storia, ve la raccontiamo noi: quando De Gregori scrisse Rimmel, uno dei suoi più grandi successi, lo fece in seguito alla fine di una relazione con una ragazza, chiamata proprio Patrizia. Il motivo della rottura fu… proprio Roberto Salerno! La ragazza, infatti, si innamorò di lui e lasciò il cantautore!

Fonte foto: https://instagram.com/filmandserietv