Nicoletta Larini: chi è la fidanzata di Stefano Bettarini?

Sensualità e charme la fanno da padroni nella vita di Nicoletta Larini, fidanzata di Stefano Bettarini e grande protagonista di scatti mozzafiato su Instagram…

Che sia bella non c’è alcun dubbio, ma Nicoletta Larini nasconde una grinta e un carattere da vendere. Si è sempre dimostrata molto intraprendente, ma non tutti sanno che, oltre all’amore per l’ex marito di Simona Ventura, Simne Bettarini, nel suo cuore c’è anche un altro fuoriclasse dello sport. Scopriamo tutto: dalla biografia alla vita privata!

Chi è Nicoletta Larini: genitori e bio

Nata il 3 marzo 1994 (Pesci), Nicoletta Larini è originaria di Lido di Camaiore. Poco dopo il diploma ha frequentato il corso di fashion design alla Nottingham Trent University, e si è laureata nel 2016 all’Accademia Italiana di Firenze con una tesi su “La tuta….dalle origini al futuro”.

Nicoletta è figlia d’arte: suo padre, Nicola Larini, è infatti campione di Formula 3, Dtm e pilota di Formula 1 molto popolare tra gli anni ’80 e ’90. Il suo più grande successo? Un secondo posto al Gran premio di San Marino del 1994 (lo stesso anno in cui è nata Nicoletta). La madre, Barbara, ama le moto, al moda e i suoi figli (Nicoletta ha un fratello più grande).

La giovane non ha mai fatto mistero che la sua famiglia sia ricca: “Io sono una Larini, la mia famiglia è benestante”, si è infatti rivelato il suo ‘motto’ a Temptation Island Vip.

Nicoletta Larini e Stefano Bettarini

La coppia Nicoletta Larini – Stefano Bettarini è nata nel 2017, e il gossip si è da subito scatenato a caccia di indizi sul loro rapporto anche per via della notevole differenza d’età (lei è più piccola di 22 anni). Quando ha conosciuto l’ex calciatore, come ha raccontato in un’intervista a Chi, era impegnata da ben 4 anni.

Sempre ai microfoni di Chi, Bettarini aveva confermato che Nicoletta è la seconda donna che ha presentato a sua madre, dopo Simona Ventura. Sintomo di un sentimento fortissimo, che però, come ha precisato, non si tradurrà in un matrimonio: “Ci siamo guardati negli occhi e insieme abbiamo detto che oggi va bene così. Se dovesse andare via, se un giorno dovesse lasciarmi perché la differenza di età peserà troppo, io pagherei pegno d’amore, ma senza rancore. Amo Nicoletta e al momento lei ama me. Ma sono pronto anche a perderla in nome dell’amore“, ha rivelato lui al magazine di Signorini.

Nonostante il peso del dato anagrafico nel bilancio della sua storia d’amore, lei si definisce una donna che sa quello che vuole. E con Stefano vorrebbe costruire una famiglia.

Sul suo profilo Instagram, letteralmente preso d’assalto dai follower dopo la ribalta mediatica della loro love story, ci sono tantissimi scatti di coppia che testimoniano la consistenza di un legame davvero profondo.

Nicoletta Larini a Temptation Island Vip

Nel 2018 Nicoletta e Stefano hanno deciso dei mettere alla prova il loro legame, partecipando a Temptation island Vip.

Sin da subito è chiaro che la sfida sarà davvero impegnativa per la giovane e non solo per via delle bellissime tentartici, ma perchè la conduttrice del reality è niente meno che… la ex moglie di Bettarini, nonchè madre dei suoi figli: Simona Ventura.

SuperSimo, però si è rivelata molto professionale e ha dato consigli e supporto alla giovane Nicoletta, in modo saggio e maturo. “Io lo conosco Stefano, è fatto così, cerca delle provocazioni perché, magari, vuole che tu cresca”, ha incalzato la conduttrice, per cercare di tranquillizzarla.

Dopo un chiarimento finale con Stefano Bettarini, la coppia ha deciso di lasciare insieme il programma alla seconda puntata.

3 curiosità su Nicoletta Larini

– Nonostante la giovane età, Nicoletta Larini ha un brand di moda tutto suo: NL fashonwear. Il loro tratta distintivo? Il logo Y C D I (che sta per You Can Do It); tra i testimonial, anche Simona Ventura.

– Il suo colore naturale è il castano, ma per un periodo è stata bionda. Quando ha cambiato look ha fatto parlare molto di sé.

– È molto legata a sua mamma.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/nicolettalarini/?hl=it