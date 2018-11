Il cantante canadese, Michael Bublé, è famoso in tutto il mondo: scopriamo di più sulla sua vita privata, sulla sua carriera e alcune curiosità che lo riguardano!

Michael Bublé è uno dei cantanti più famosi in tutto il mondo conosciuto per le sue canzoni romantiche e natalizie. La sua musica è concentrata principalmente sul pop, ma Michael Bublé è anche esperto di jazz, swing e pop soul. È un uomo affascinante, di talento, padre di famiglia e dall’animo romantico: scopriamo di più sulla sua carriera e sulla sua vita privata!

Chi è Michael Bublé?

Nasce il 9 settembre del 1975, sotto il segno della vergine, a Burnaby, in Canada. Michael Steven Bublé è figlio di un pescatore, Lewis, e una casalinga, Amber Santagà. Ha due sorelle, Brandee, la quale si è dedicata alla scrittura diventando autrice, e Crystal, attrice.

Insieme alla famiglia si trasferisce a Vancouver e soli 8 anni ha le idee ben chiare su ciò che vorrà fare in futuro: il piccolo Michael sogna di diventare un giornalista. Il sogno svanisce dal momento in cui il nonno gli trasmette la passione per la musica ed è proprio lui a incoraggiarlo a diventare un cantante.

Michael decide, così, di seguire il consiglio del nonno e all’età di 17 anni vince il suo primo premio, il Canadian Youth Talent Search. Qualche anno dopo riesce a pubblicare il suo primo CD. Nel frattempo viene richiesta la sua presenza come attore per alcune serie tv: recita in due episodi di X-Files e “Las Vegas”.

Nel 2003 arriva il successo: il cantante canadese pubblica il suo album “Michael Bublé” diventando famoso in tutto il mondo. Inizia così la sua vera vita da cantante che lo porta a realizzare vari tour dall’America all’Europa. Michael Bublé vince 4 Grammy Awards e ad oggi è ancora uno dei cantanti più amati e famosi.

Vita privata di Michael Bublé

Nel 2009 incontra la donna che sembra essere l’amore della sua vita: si chiama Luisana Lopilato, attrice e modella argentina, la quale sposa il cantante a Buenos Aires, tre anni dopo il fidanzamento. Dal loro grande amore nascono Noah nel 2013, Elias nel 2016 e Vida nel 2018.

Al primo figlio viene diagnosticato il cancro al fegato ed è lo stesso cantante ad annunciarlo sul suo profilo Facebook. Per fortuna, l’anno dopo Michael conferma che il figlio è completamente guarito.

Nel 2018 ha ripreso ad utilizzare il suo profilo Instagram dopo due lunghi anni di totale assenza dal social.

3 curiosità su Michael Bublé

– Il cantante non è solo di nazionalità canadese, poiché grazie ai suoi nonni ha potuto ottenere la cittadinanza italiana. Viene spesso in Italia poiché, essendo anche di origini italiane, prova un grande amore nei confronti di questo paese.

– Il suo primo album ha venduto fino al 2018 circa 22 milioni di dischi.

– Nel 2018 girava vece che si sarebbe ritirato, ma il suo management ha prontamente smentito.