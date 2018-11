Scopriamo cosa c’è da sapere su Max Pezzali: le curiosità e la vita privata del fondatore degli 883.

Nato a Pavia il 14 novembre 1967 (segno zodiacale Scorpione) Max Pezzali fonda giovanissimo, con il compagno di scuola Mauro Repetto, il gruppo musicale 883. Non avrebbe mai immaginato di essere investito dal successo, ma ben presto il ragazzo di provincia diventa una delle stelle della musica italiana e con le sue canzoni conquista un’intera generazione. Scopriamo cosa c’è da sapere su Max Pezzali: da quando aiutava i suoi nel negozio di fiori fino al suo rapporto con suo figlio Hilo.

8 curiosità su Max Pezzali: i fumetti, le moto e…

– Ha una collezione di oltre 1300 fumetti, soprattutto quelli della Marvel e Ratman.

– È un tifoso sfegatato dell’Inter.

– È un grande appassionato di Harley Davidson, e ha aperto una concessionaria a Pavia.

– Ha conosciuto Mauro Repetto in terza liceo, dopo essere stato bocciato. Repetto diventerà uno dei suoi più grandi amici, e con lui fonderà gli 883.

– Adora i tatuaggi e ne ha svariati, tra cui il nome di suo figlio Hilo e i simboli dei posti che ha amato di più.

– I genitori di Max Pezzali erano fiorai, e lui per caso si trovò a portare un mazzo di fiori a Maria De Filippi da parte di Maurizio Costanzo, quando la loro relazione era ancora top secret.

– Ha un ottimo rapporto con suo figlio Hilo, che vorrebbe seguire le orme paterne. In un’intervista a Grazia ha raccontato: “Ha già composto una canzone: “Io voglio morire con un ukulele in mano”, sulla melodia di Yellow Submarine dei Beatles. È un brano divertente. Chissà, magari lo registreremo insieme e diventerà una hit.”

– Una delle più celebri canzoni degli 883 è “Hanno ucciso lʼUomo Ragno” (del 1992). Nel 2018, il videogioco creato da Insomniac Games sul celebre super-eroe presenta un omaggio proprio a quel brano.

Max Pezzali: la moglie e la vita privata

Nel 2005 ha sposato Martina Marinucci e da lei ha avuto un figlio il 4 settembre 2008, Hilo. Nel 2014, durante il divorzio, la Marinucci ha svelato via Twitter che Max Pezzali l’avrebbe tradita con una sua amica di vecchia data, Debora Pelamatti. Il cantante si è difeso dalle accuse, rivelando di aver intrapreso il rapporto soltanto dopo essersi separato dalla Marinucci.

Dopo la separazione dalla moglie, il cantante è tornato a vivere nella sua città natale, Pavia: “È stata una riscoperta. Ho creato il mio studio di registrazione in cantina. Anche mio figlio lì si sente libero. È abituato a vivere a Roma, in un condominio, dove i bambini non possono giocare in cortile. Nelle città nessuno vuole essere disturbato, i bambini sono banditi e si cerca il silenzio: una società che è il contrario della vita” ha raccontato a Grazia.