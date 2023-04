Matteo Levantesi è un atleta affermato, campione della Nazionale ginnastica artistica ospite di Fabio Fazio con la sua squadra a Che tempo che fa. Scopriamo la sua storia!

Matteo Levantesi è uno dei campioni della Nazionale di Ginnastica artistica maschile. Nella squadra composta con Marco Lodadio, Yumin Abbadini, Lorenzo Casali e Mario Macchiati ha trionfato conquistando la medaglia d’oro nel concorso generale a squadre di Antalya 2023, in Turchia, primo titolo della storia per l’Italia maschile in questa specialità! Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla sua biografia!

Matteo Levantesi: la biografia e la carriera

Matteo Levantesi è nato a Fermo, nelle Marche, il 18 aprile 1997 sotto il segno dell’Ariete, e ha conquistato lo straordinario oro – il primo nella storia azzurra della ginnastica artistica maschile – con la Nazionale italiana agli Europei di Antalya 2023 nel concorso generale a squadre.

Nella sua squadra gli atleti Marco Lodadio, Yumin Abbadini, Lorenzo Casali e Mario Macchiati, compagni di un’avventura che ha regalato ai tifosi l’importantissimo trionfo tricolore in Turchia!

La sua prima squadra è stata la Nardi Juventus e si è poi tesserato per la Virtus Pasqualetti. Ha fatto parte della spedizione italiana ai Giochi del Mediterraneo di Orano 2022, dove ha conquistato due medaglie d’argento nel concorso a squadre e nelle parallele simmetriche, e una di bronzo nel volteggio.

Ai campionati europei di Monaco di Baviera 2022 ha vinto l’argento nel concorso a squadre, un anno prima della grande impresa di Antalya.

Matteo Levantesi: la vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, non si conosce alcuna informazione precisa. Non è emerso nulla in merito alla storia personale dell’atleta azzurro Matteo Levantesi, i cui contenuti social raccontano soprattutto della sua strepitosa parabola nello sport senza rivelare molto altro sulla sfera familiare e sentimentale…

Altre 2 cose da sapere su Matteo Levantesi

– Il suo soprannome? “Nano“!

– Su Instagram condivide bellissime immagini della sua carriera sportiva.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG