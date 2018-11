Dalla carta stampata alla televisione: scopriamo alcune curiosità sul giornalista e conduttore televisivo Massimo Giannini!

Nato a Roma, Massimo Giannini è un giornalista, scrittore e conduttore televisivo conosciuto dal grande pubblico per aver presentato con successo il talk show “Ballarò“. Per chi non lo conoscesse bene, abbiamo raccolto alcune chicche riguardanti la sua carriera professionale e la sua vita privata.

Massimo Giannini: curiosità e profilo Facebook del giornalista

– Massimo Giannini è nato il 6 febbraio del 1962 (sotto il segno dell’Acquario) a Roma.

– Ha una laurea in Giurisprudenza.

– Sapevi che…sognava di diventare medico?

– E’ un grandissimo tifoso della….Roma! In pochi sanno che da bambino giocava nei pulcini della Roma, poi abbandonati per lo studio.

– Comincia nel 1986 la sua attività giornalistica collaborando dapprima con il gruppo del Sole 24 Ore e successivamente con Repubblica dove nel 1994 è capo della redazione economica.

– Successivamente diventa inviato ed editorialista per il quotidiano “La Stampa” per far ritorno dopo circa due anni a “Repubblica” per ricoprire prima l’incarico di capo della redazione politica e poi di vicedirettore.

– Non solo giornalista, ma anche scrittore. Ha pubblicato “Ciampi. Sette anni di un tecnico al Quirinale” pubblicato nel 2006 e “Lo Statista. Il ventennio berlusconiano tra fascismo e populismo” pubblicato nel 2008.

– Televisione: ha condotto il rotocalco “Prima Pagina” di Radio 3 e successivamente nel 2014 sostituisce Giovanni Floris al timone del talk show televisivo “Ballarò“.

– Profili social: per chi volesse seguire il giornalista ha un profilo Facebook e Twitter.

– Dopo l’esperienza televisiva è ospite di diversi programmi e talk d’attualità da “Omnibus“, “In onda” e “Dimartedì“.

Massimo Giannini: moglie e figli

Per quanto riguarda la vita privata, Massimo Giannini ha sempre cercato di mantenere un assoluto riserbo tenendo ben lontani i riflettori del mondo dello spettacolo dalla sua famiglia.

Sulla sua vita privata possiamo dire che si conosce davvero poco se non che il giornalista di Repubblica è felicemente sposato con la moglie Antonella da cui ha avuto due splendidi figli: Valerio e Flavio.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/RischiatuttoRai/