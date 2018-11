5 cose da sapere su Martin Castrogiovanni, il gigante buono del rugby!

Scopriamo cosa c’è da sapere sul gigante buono del rugby Martin Castrogiovanni: la vita privata e le curiosità!

Martin Castrogiovanni è un (ex) campione di rugby molto amato in tutto il mondo, che riscuote parecchio successo soprattutto in Italia. Nato 21 ottobre 1981 (Bilancia), con la sua altezza di 1,88 metri e il suo peso di quasi 120 kg, il rugbista ha dimostrato in varie occasioni di essere un gigante buono, con un cuore d’oro e una simpatia che conquista tutti.

Scopriamo alcune curiosità sul rugbista che si è ritirato nel 2016!

La vita privata di Martin Castrogiovanni!

Il campione di rugby non è sposato, ma ci era arrivato a tanto così: dopo il lungo fidanzamento con la ex sciatrice Giulia Candiago, i due avevano deciso di sposarsi. Il matrimonio però è saltato all’improvviso e i due si sono lasciati.

Dopo il tracollo della lovestory con Giulia Candiago, sembra che il rugbista si sia legato alla pallavolista toscana Veronica Angeloni, che è anche detta “l’angelo biondo”.

Martin Castrogiovanni nella vita privata ha dovuto combattere contro un il neurinoma lombare, una forma benigna di tumore, ha subito un delicato intervento nel 2015.

5 curiosità su Martin Castrogiovanni: i tatuaggi, la carriera e…

– Martin Castrogiovanni ha una vera venerazione per gli animali: il rugbista possiede ben cinque cani, che adora.

– Il rugbista è celiaco, ovvero ha una grave intolleranza al glutine e per questo non mangia pasta. Lo ha scoperto nel 2011 aveva scoperto di essere celiaco, dopo un dimagrimento di oltre 15 chili che sembrava inspiegabile. La sua storia viene narrarta nella sua auto biografia Raggiungi la tua meta. Forte, felice e vincente con la celiachia.

– Per le Olimpiadi di Londra del 2012 è stato scelto come testimonial per alcuni spot, e ha scelto di presentarsi indossando un tutù.

– Ha un grosso tatuaggio con una strofa di una canzone heavy metal che adora: Se vos degli Almafuerte.

– Ha una grande passione per gli orologi, i suoi preferiti sono Rolex e Audemars Piguet.