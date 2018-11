Regina delle passerelle e dell’eros, ha dato un volto incantevole all’Italia nel concorso di bellezza Miss Mondo 1968. Scopriamo tutto su Maria Pia Ruspoli!

Bellissima ed elegantissima, icona di stile e savoir-faire: non poteva essere diverso da questo il ritratto di una principessa del calibro di Maria Pia Ruspoli, che negli anni ’70 è stata grande protagonista di tante pellicole cinematografiche.

Maria Pia Giancaro in Ruspoli è nata a Palermo, il 12 marzo 1950 (Pesci). La sua veste di attrice le ha dato la fama negli anni ’70, in cui ha recitato per diversi film nel genere della commedia erotica italiana, oltre che per vari fotoromanzi. Il padre era un ferroviere e nel suo passato, anche una luminosa carriera da modella, che nel 1968 l’ha vista concorrere per l’Italia a Miss Mondo.

Chi è Maria Pia Ruspoli?

Maria Pia Ruspoli adora l’Italia, grande estimatrice dell’arte e della cultura del suo Paese. Adora l’alta moda, e nel corso di un’intervista esclusiva a Elle, ha svelato ciò che ogni donna dovrebbe sempre avere tra i suoi outfit: “Deve sempre esserci un tubino semplice, perché oggi siamo abituati all’easy going“.

Nel corso della stessa intervista, ha dichiarato di essere molto legata a un’altra grande icona del made in Italy, Marta Marzotto, che ha definito “personaggio unico al mondo, carismatico e brillante“.

Maria Pia Ruspoli: marito e figli

La principessa Maria Pia Ruspoli deve il suo cognome importante al marito, l’aristocratico romano Lillio Sforza Marescotti Ruspoli. Il suocero è Francesco Ruspoli, principe di Cerveteri.

Il matrimonio si è celebrato il 15 ottobre 1983 a Vignanello, e dalla loro unione è nata Giacinta Ruspoli, classe 1989. Con la bellissima figlia ha uno splendido rapporto, complice il comune amore per la moda.

Maria Pia Ruspoli è la seconda moglie di Lillio Sforza Marescotti Ruspoli, che prima di lei aveva sposato la duchessa Flavia Domitilla Salviati.

Chi è la figlia di Maria Pia Ruspoli, Giacinta Ruspoli?

Nata nel 1989, Giacinta Ruspoli non tiene affatto all’appellativo nobiliare: “Barbara chiamami solo Giacinta senza principessa. Io sono contraria, anche perché ormai la legge li ha aboliti io quindi sono soltanto Giacinta”, con queste parole si è presentata nel salotto di Pomeriggio 5.

È femminista, rivendica le sue origini umilissime (quelle di nonna, che era poverissima) e ha due lavori: l’avvocatura, che rimane la sua attività principale e ha linea di moda tutta sua.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/maria_pia_ruspoli/