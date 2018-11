Dal debutto in televisione al successo, Maria Monsè è sempre stata una grande sognatrice. Sempre raffinata, sempre elegantissima: scopriamo di più!

Nel 1992 il fortunato esordio di Maria Monsè come conduttrice. Dove ha iniziato il suo percorso televisivo? A Non è la Rai, ma tutti la ricordano nei panni della presentatrice di Go-Cart, trasmissione di Raidue in cui introduce i cartoni animati della Warner…La Monsè è anche un’attrice, e ha esordito nel mondo della recitazione con due film: Io e il re, di Lucio Gaudino, e Ragazzi della notte, di Jerry Calà. Successivamente è entrata nel cast delle fortunatissime fiction Il maresciallo Rocca e Donna. Scopriamo tutto sulla donna dietro la cornice della fama…

Chi è Maria Monsè?

Maria Monsè è nata a Catania, il 17 febbraio 1974, sotto il segno dell’Acquario. Il padre è un cardiologo, e la sua famiglia l’ha sempre sostenuta nelle sue scelte di vita. Attrice e conduttrice di successo tra gli anni ’90 e i primi 2000, Maria Monsè adora la recitazione e si è cimentata anche nel teatro.

Nel 2004 è stata anche opinionista a Domenica In…L’Arena, condotto da Massimo Giletti. Questa esperienza l’ha poi portata a pubblicare il suo primo libro di aforismi: Il Monsè pensiero…Poi la sua presenza nel cast di Ho sposato un calciatore…

Maria Monsè: vita privata

Nel 2006 Maria Monse si è sposata con il amato, Salvatore Paravia, imprenditore con cui vive un amore lungo una vita. Una bellissima storia romantica, coronata dal matrimonio e dalla nascita della figlia, Perla.

Si sono sposati ben 3 volte! Lo ha rivelato la stessa conduttrice ai microfoni di Pomeriggio 5. Il motivo? Secondo la Monsè, l’amore va sempre celebrato e rinnovato: “Se Liz Taylor si è sposata 7 volte, perché non posso superarla?” (ovviamente con lo stesso consorte!)…

Maria Monsè: curiosità

– Maria Monsè è un nome d’arte: infatti la conduttrice si chiama Maria Concetta La Rosa…

– Lei e suo marito hanno scelto una data precisa per risposarsi: un venerdì 17, giorno del loro compleanno…

– Inserita nel cast di concorrenti del reality La Fattoria, ha dovuto rinunciare perché ha scoperto di essere incinta…

– La Monsè è stata anche giudice nel programma La Pupa e il Secchione. Si è poi ritirata dalle scene per dedicarsi alla vita di mamma e moglie.

– Ha un profilo Instagram seguitissimo, in cui si possono scorgere istantanee della sua vita quotidiana e professionale.