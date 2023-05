Finita agli onori della cronaca italiana, Maria Giuseppa Scarpulla è la sedicente veggente di Trevignano: scopriamo tutto su di lei.

Maria Giuseppa Scarpulla all’anagrafe, ma per tutti Gisella Cardia, è un nome noto alla cronaca nazionale dopo i fatti di Trevignano. La donna, infatti, è finita al centro dell’attenzione mediatica nell’aprile 2023, quando è emersa la sua attività di veggente in grado di vedere la Madonna di Medjugorje sulle colline di Trevignano Romano.

La biografia e la carriera di Maria Giuseppa Scarpulla

Nata in Sicilia, Maria Giuseppa Scarpulla – per tutti Gisella Cardia – ha vissuto per un lungo periodo della sua vita nell’Isola che le ha dato i natali. A Patti, in provincia di Messina, è stata per diversi anni titolare di una piccola azienda che produceva ceramica.

Finita in tribunale nel 2013 e condannata a dieci anni per bancarotta fraudolenta – pena sospesa perché la Scarpulla non aveva precedenti – la donna ha deciso di spostarsi insieme al marito nel Lazio, stabilendosi a Trevignano.

Un viaggio dei due a Medjugorje pare abbia completamente stravolto la loro esistenza. Al rientro Maria Giuseppa ha raccontato di vedere apparire davanti a sé la Madonna. Dal 2018, quindi, ha iniziato a tenere ogni tre del mese degli incontri su una collina di Trevignano Romano dove radunava folle di fedeli che speravano di assistere al presunto miracolo.

Solo nel marzo del 2023, dopo che un investigatore privato ha presentato ai carabinieri le prove che le lacrime della Madonna non erano altro che sangue di maiale, la storia di Maria Giuseppa Scarpulla/Gisella Cardia è venuta alla luce. Il caso è esploso quando la Diocesi di Civita Castellana ha annunciato un’indagine per “approfondire l’eventuale fenomenologia dei fatti” e “comprendere se gli eventi hanno carattere soprannaturale”.

È emerso, inoltre, che la sedicente veggente aveva fondato anche una onlus, “La Madonna di Trevignano Romano”, verso la quale i fedeli facevano donazioni spontanee.

La vita privata di Maria Giuseppa Scarpulla

Sulla vita privata di Gisella Cardia non si hanno moltissime informazioni. Non è noto se abbia dei figli. È sposata con Gianni, anche lui coinvolto nella storia della Madonna di Trevignano.

Chi è il marito di Maria Giuseppa Scarpulla, Gianni Cardia

Sulla vita di Gianni, marito di Gisella Cardia, non si hanno informazioni di alcun tipo. Non è nota la sua professione né la sua città di origine. È da lui che la sedicente veggente ha preso il cognome con cui tutti la riconoscono.

Dove vive Maria Giuseppa Scarpulla

Originaria della provincia di Messina, Maria Giuseppa Scarpulla si è trasferita nel Lazio, ma non vi sono informazioni dettagliate sulla sua abitazione.

Quanto guadagna Maria Giuseppa Scarpulla

Non ci sono informazioni certe sulle cifre guadagnate da Maria Giuseppa Scarpulla nel corso della sua attività da sedicente veggente.

3 curiosità su Maria Giuseppa Scarpulla

– E’ stata al centro di un procedimento penale con l’accusa di aver preso poco più di 168 mila euro di ritenute d’acconto e di non averle mai versate. Il reato è stato poi prescritto.

– I suoi fedeli sono aumentati sempre di più, oggi i media li descrivono “pentiti”: un uomo ha raccontato a La Repubblica di Roma di aver donato 123mila euro alla onlus.

– Durante un’intervista Maria Giuseppa Scarpulla ha raccontato di aver moltiplicato gnocchi e pizza per sfamare quindici persone, sostenendo di non sapere come sia stato possibile.

