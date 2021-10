Archiviata la liaison con Diletta Leotta, Can Yaman avrebbe iniziato a frequentare una ragazza di nome Maria. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lei.

Can Yaman non ha mai abbandonato la sua proverbiale riservatezza ma, secondo indiscrezioni, il celebre attore turco avrebbe iniziato a frequentare una ragazza di nome Maria dopo la fine della sua storia con la conduttrice di DAZN, Diletta Leotta. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla presunta fidanzata dell’attore.

Can Yaman: chi è la fidanzata

La fidanzata di Can Yaman (secondo gli esperti di gossip Alessandro Rosica e Biagio D’Anelli, che ne hanno parlato in una diretta Instagram) si chiamerebbe Maria e sarebbe una ragazza originaria della Campania nata nel 1992.

Can Yaman

Sui social non sono emerse foto della ragazza che avrebbe conquistato il cuore di Can Yaman dopo la sua rottura da Diletta Leotta ma, secondo indiscrezioni, avrebbe lunghi capelli neri. Secondo indiscrezioni i due non avrebbero avuto da subito una relazione stabile e l’attore ha preferito tenere top secret la sua liaison con la ragazza.

La vita privata dell’attore

Prima di vivere un’importante storia d’amore con la conduttrice siciliana Diletta Leotta (con cui era uscito allo scoperto durante i primi mesi del 2021, e da cui si è separato lo stesso anno), Yaman è stato legato alla collega attrice Bestemsu Özdemir. In seguito l’attore avrebbe vissuto una liaison – mai confermata – con la coprotagonista di Daydreamer, Demet Özdemir (il cognome identico a quello della precedente fiamma di Yaman è solo una casualità e tra le due non ci sarebbe stata alcuna parentela).

Nel 2021 Yaman è uscito allo scoperto con Diletta Leotta e, nonostante i due avessero annunciato di essere pronti a convolare a nozze, la loro storia è durata meno di un batter di ciglia. Nessuno dei due ha svelato i motivi che li avrebbero condotti alla rottura e per mesi si sono rincorse voci a proposito di una liaison “studiata a tavolino” al solo fine di far ottenere visibilità ai due vip (voce sempre smentita da entrambi).