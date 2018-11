Quando è nata e qual è il suo segno zodiacale? Quali le curiosità sulla sua biografia? Lo scopriamo insieme: ecco un ritratto dell’attrice Maria Amelia Monti!

Vi sveliamo tutto, ma proprio tutto sulla strepitosa Maria Amelia Monti, attrice di spessore e mamma felice. Dalle nozze alle curiosità sulla sua vita privata, non ci saranno più misteri! Partiamo dalla biografia, in cui emerge il ritratto di una donna di successo che non ha mai dato nulla per scontato, guadagnando la fama passo dopo passo…

Chi è Maria Amelia Monti?

Maria Amelia Monti è nata a Milano, il 30 giugno 1961, sotto il segno del Cancro. Dopo il diploma all’Accademia dei Filodrammatici, ha iniziato la sua carriera come attrice teatrale per poi virare anche sul cinema e sulla televisione.

Il debutto sul piccolo schermo è arrivato con il film Tv …e la vita continua di Dino Risi. La fama, però sarebbe arrivata grazie al cabaret con trasmissioni come Drive In e La tv delle ragazze…Il suo talento ha saputo spaziare oltre, esondando sino alle fiction.

Chi è il marito di Maria Amelia Monti?

Maria Amelia Monti è sposata, e suo marito è un celebre drammaturgo e regista, Edoardo Erba. Dal matrimonio sono nati due figli, Marianna e Leonardo, sino al grande passo dell’adozione.

La coppia, infatti, ha deciso di accogliere nella splendida famiglia anche un bimbo etiope, che si è trasferito in casa Erba-Monti a Roma e si chiama Robel. Marito e moglie avrebbero deciso di adottarlo perché i due figli naturali volevano tanto un fratellino.

Le 6 curiosità sull’attrice

– Anzitutto possiamo dirvi che la splendida e solare Maria Amelia Monti non è cattolica ma buddhista.

– Nella sua famiglia d’origine c’è un personaggio molto famoso, il celebre pittore Cesare Monti (zio dell’attrice).

– Ha un profilo Instagram seguitissimo, in cui poter sbirciare tra la sua vita professionale e quotidiana…

– La sua carriera è legata a un altro nome della comicità al femminile made in Italy, quello della cara amica e collega Angela Finocchiaro.

– Ama definirsi ‘mamma di pancia e di cuore’, proprio grazie alla gioia di avere un figlio adottivo.

– Non ha alcun tatuaggio e sappiamo che la sua altezza è di 173 centimetri…