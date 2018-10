Scopriamo cosa c’è da sapere su Marco Carta: dalla tragica scomparsa dei genitori, fino alla sua vita privata. Ecco cosa c’è da sapere sul cantante!

Nato a Cagliari il 21 maggio 1985, sotto il segno zodiacale dei Gemelli, Marco Carta è un volto noto della musica italiana che ha esordito (e vinto) nel talent show di Maria De Filippi, Amici. Scopriamo cosa c’è da sapere sul giovane cantante, dalla tragica scomparsa dei suoi genitori alla sua riservatissima vita privata!

Marco Carta: 6 curiosità sul cantante

– Ha fatto da testimone per il processo intentato contro Ivano Marino, ex corteggiatore di Uomini e Donne, da parte del suo ex, il nuotatore Alex di Giorgio. L’atleta olimpico avrebbe rivelato che Ivano lo perseguitava da mesi per la fine della loro storia e che avrebbe rivelato a tutti che fosse gay. Secondo alcune voci, Marco Carta sarebbe stato un ex del corteggiatore, e per questo sarebbe stato chiamato a testimoniare.

– Prima di esordire come cantante ad Amici ha lavorato come parrucchiere nel negozio delle sue zie.

– Gli piace giocare con i look e tingersi i capelli. Una volta li ha tinti completamente di bianco.

– Adora i tatuaggi e ne ha moltissimi. Sul braccio ha la crisalide di una farfalla, e sul costato ha la scritta “Scelgo me.”

– Ama i cani, come spesso ci mostra su Instagram, e ha una cagnolina che si chiama Lara.

– Ha un legame estremamente profondo con le tre zie che lo hanno cresciuto. Il cantante ha infatti perso entrambi i genitori per leucemia quando era molto piccolo.

Marco Carta: ha un fidanzato o una fidanzata?

Per lungo tempo si è pensato che Marco Carta fosse gay, ma lui – per altrettanto tempo – non ha mai confermato le voci in proposito; questo fino a domenica 28 ottobre 2018, quando, durante la trasmissione Domenica Live condotta da Barbara D’Urso, ha fatto coming out. Il cantante ha dichiarato serenamente la propria omosessualità, affermando di avere anche un fidanzato!

Nel suo album parla proprio del suo primo bacio: “Non il primo bacio dato a scuola, ma il primo che ho dato a un uomo, alla persona che amavo”.

Il cantante ha più volte espresso il desiderio di avere un figlio, come aveva raccontato nel corso di un’intervista a Verissimo: “Vorrei avere dei figli, penso che sarei un padre severo“.

In passato sembra che Marco Carta sia stato legato a Valentina Tarsitano per qualche mese, senza che però ci sia mai stato alcun fidanzamento ufficiale.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/marcocartaoff/